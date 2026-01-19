محافظ المنوفية يلتقى نقيب أطباء مصر لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمكتبه بالديوان العام الدكتور أسامة عبد الحى نقيب أطباء مصر ،الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك للارتقاء والنهوض بالقطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ورحب محافظ المنوفية بنقيب أطباء مصر ، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لدعم ملف قطاع الصحة وبما يتماشى مع إنشاء الصروح الطبية العملاقة الجديدة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال اللقاء ، أكد محافظ المنوفية على الدور الحيوي لنقابة الأطباء ومساهمتها الفعالة في دعم القطاع الصحي وتوفير التدريب المناسب للأطباء لمواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية ، لافتاً إلى أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق الكامل بين النقابة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل توفير أوجه الرعاية للنهوض بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة.

هذا وقد أعرب نقيب أطباء مصر عن سعادته بلقاء محافظ المنوفية والتعاون المثمر ، مثمناً دوره الحيوي والمميز في دعم وتطوير القطاع الصحي وتوفير كافة الإمكانيات والأجهزة الطبية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالإضافة إلى إحداث تنمية شاملة وملموسة على أرض الواقع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بربوع المحافظة.