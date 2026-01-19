قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
تصاعد جرائم قتـ.ـل الأطفال يهز المجتمع | وطبيب نفسي: اضطرابات وأزمات نفسية متراكمة
وزير الخارجية: تدشين المزيد من جمعيات الصداقة البرلمانية الدولية مع مصر
شوبير: لاعب محبوب جدا في الأهلي على وشك الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا
محافظ المنوفية يلتقى نقيب أطباء مصر لبحث وتعزيز سبل التعاون المشترك

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، بمكتبه بالديوان العام الدكتور أسامة عبد الحى نقيب أطباء مصر ،الدكتور أحمد القرش نقيب أطباء المنوفية، وذلك في إطار بحث سبل التعاون المشترك للارتقاء والنهوض بالقطاع الصحي وتعزيز جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

ورحب محافظ المنوفية بنقيب أطباء مصر ، وتناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لدعم ملف قطاع الصحة وبما يتماشى مع إنشاء الصروح الطبية العملاقة الجديدة التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية المستدامة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

وخلال اللقاء ، أكد محافظ المنوفية على الدور الحيوي لنقابة الأطباء ومساهمتها الفعالة في دعم القطاع الصحي وتوفير التدريب المناسب للأطباء لمواكبة التطور في أداء الخدمة الصحية ، لافتاً إلى أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق الكامل بين النقابة والأجهزة التنفيذية بالمحافظة من أجل توفير أوجه الرعاية للنهوض بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى جودة الخدمات المقدمة.

هذا وقد أعرب نقيب أطباء مصر عن سعادته بلقاء محافظ المنوفية والتعاون المثمر ، مثمناً دوره الحيوي والمميز في دعم وتطوير القطاع الصحي وتوفير كافة الإمكانيات والأجهزة الطبية اللازمة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، بالإضافة إلى إحداث تنمية شاملة وملموسة على أرض الواقع بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية بربوع المحافظة.

