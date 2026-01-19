حبس المتهم بقتل 3 صغار في المنوفية

قررت نيابة المنوفية حبس المتهم بقتل ٣ صغار بقرية الراهب بمركز شبين الكوم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

جاء ذلك عقب اعترافه بقتل الشقيقين جنه وعبد الله وبنت عمهم مكة عقب خنقهم بايشارب والقاءهم داخل منزل مهجور بالقرية.

وشيع العشرات من اهالي قرية الراهب التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية جثامين صغار القرية شقيقان ونجلة عمهم ضحايا خيانة الصديق لوالدها.

كما ردد الأهالي العديد من العبارات أثناء وصول الجثامين ومنها “ حسبي الله ونعم الوكيل” مع دعوات بالصبر لأسر الصغار المتوفيين.

وألقت قوات أمن المنوفية القبض علي المتهم بقتل الصغار الثلاثة أطفال قرية الراهب بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية.

اعترف المتهم بقتل أطفال قرية الراهب بمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية بقتل الأطفال الثلاثة اثنين أشقاء ونجله عمهم.

وادلي المتهم باعترافات تفصيلية حيث استدرج الأطفال الثلاثة وتعدي عليهم بقطعه قماش وخنقهم حتي الموت انتقاما من والدهم .

وقالت عمة الأطفال، أن الأطفال الثلاثة أولاد عم وهم جنة ٦ سنوات وشقيقها وعبد الله ٣ سنوات ونجلة عمهم مكة ٦ سنوات، وخرجوا لتلقي درس خصوصي وغاب الأطفال لمدة ساعتين.

وتابعت أنه تم البحث عن الأطفال وعثر عليهم مخنوقين بايشارب وشال وتم القائهم داخل منزل مهجور بالقرية.

وتم تحرير محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.