محافظ المنوفية: صرف مساعدات للحالات الإنسانية وتوفير عمل لحالتين من ذوى الهمم

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، عدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية وأبنائه من ذوى الهمم ، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة .

إستهل المحافظ لقائه بصرف مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية وبطاطين لعدد من الحالات الإنسانية من نواحي بركة السبع وتلا وسرس الليان وشبين الكوم تساعدهم علي متطلبات حياتهم ،فيما أجرى المحافظ إتصالا هاتفيا بمدير مديرية العمل لبحث إمكانية توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لحالتين من ذوى الهمم تساعدها على تحمل الأعباء المعيشية .

فيما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوى مواطن بناحية سرس الليان يتضرر من تعدي أحد الجيران بغلق الشارع الرئيسى بالمخالفة للمخطط التفصيلي وإقامة سور مخالف للتنظيم والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

فيما كلف إدارة المجالس بالديوان العام بإعداد خطاب لرئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بشأن الموافقة على إستكمال مشروع الصرف الصحى لعزبة نجيب حبشى بقطعة أرض تبرع ،فيما أجرى المحافظ إتصالا هاتفياً برئيس مدينة الشهداء بخصوص شكوى مواطنة تتضرر من أحد جيرانها بسبب وجود تصدع وتسريب مياه بخط الصرف الخاص به مما يعرض اسرتها للأذى واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن .

وأكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.