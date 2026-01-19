قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون مصري - كوري لتوطين إنتاج اللقاحات
ذعر في إسرائيل بعد إصابة 41 رضيعا بالاختناق بمادة كيميائية خطرة
قرار عاجل من التعليم بشأن امتحانات أبناؤنا في الخارج 2026
أهداف لا تنسى ومشاهد خالدة.. أجمل 5 أهداف في إقصائيات أمم أفريقيا 2025
مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا
الشيوخ يوافق نهائيا على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية
مدبولي : توجيهات رئاسية بالبدء في إنشاء مدينة العاصمة الطبية
المتهم بقتل صغار المنوفية الثلاث يمثل جريمته في حراسة أمنية مشددة
مدمن يشعل النيران في ضريح بنجع حمادي
تصاعد جرائم قتـ.ـل الأطفال يهز المجتمع | وطبيب نفسي: اضطرابات وأزمات نفسية متراكمة
وزير الخارجية: تدشين المزيد من جمعيات الصداقة البرلمانية الدولية مع مصر
شوبير: لاعب محبوب جدا في الأهلي على وشك الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا
محافظات

محافظ المنوفية: صرف مساعدات للحالات الإنسانية وتوفير عمل لحالتين من ذوى الهمم

لقاء محافظ المنوفية
لقاء محافظ المنوفية
مروة فاضل

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه ، عدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية وأبنائه من ذوى الهمم ، وذلك ضمن سلسلة لقاءاته اليومية للاستماع إلى شكواهم ووضع الحلول المناسبة لهم لاتخاذ إجراءات عاجلة وفورية بالتنسيق مع الجهات المعنية والمختصة .

إستهل المحافظ لقائه بصرف مساعدات مالية وعينية تضمنت مواد غذائية وبطاطين لعدد من الحالات الإنسانية من نواحي بركة السبع وتلا وسرس الليان وشبين الكوم تساعدهم علي متطلبات حياتهم ،فيما أجرى المحافظ إتصالا هاتفيا بمدير مديرية العمل لبحث إمكانية توفير فرص عمل بالقطاع الخاص لحالتين من ذوى الهمم تساعدها على تحمل الأعباء المعيشية .

فيما وجه محافظ المنوفية الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالديوان العام بإجراء معاينة على الطبيعة وفحص شكوى مواطن بناحية سرس الليان  يتضرر من تعدي أحد الجيران بغلق الشارع الرئيسى  بالمخالفة للمخطط التفصيلي وإقامة سور مخالف للتنظيم والعرض عليه لاتخاذ اللازم .

فيما كلف إدارة المجالس بالديوان العام بإعداد خطاب  لرئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى  بشأن الموافقة على إستكمال مشروع الصرف الصحى لعزبة نجيب حبشى  بقطعة أرض تبرع ،فيما أجرى المحافظ إتصالا هاتفياً برئيس مدينة الشهداء بخصوص شكوى مواطنة تتضرر من أحد جيرانها بسبب وجود تصدع وتسريب مياه بخط الصرف الخاص به  مما يعرض اسرتها للأذى واتخاذ الإجراءات اللازمة بهذا الشأن . 

وأكد محافظ المنوفية خلال اللقاء أن بابه مفتوح دائما للجميع وأنه لا يدخر جهداً في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأهالي والتعرف على مطالبهم ومحاولة إيجاد حلول عاجلة حيالها حفاظاً على حقوقهم ومصالحهم وذلك في ضوء اللوائح والقوانين.

محافظة المنوفية المنوفية أخبار محافظة المنوفية لقاء المواطنين مساعدات

