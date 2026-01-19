بتكلفة 20 مليون جنيه..تركيب بلاط الإنترلوك وإنشاء مجمع مواقف بمركز الحسينية

كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بمتابعة تنفيذ أعمال المشروعات الجارية والوقوف على نسب التنفيذ وإزالة أي معوقات لاستكمال الأعمال لسرعة دخولها الخدمة طبقاً للجدول الزمني المحدد لتعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

من جانبه تابع المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية سير أعمال إنشاء مجمع مواقف لخدمة أهالي المركز والوحدات المحلية ضمن أعمال الخطة الإستثمارية ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، باعتماد مالي وقدره ٢ مليون جنيه بنسبة تنفيذ ١٠٪ تيسيراً على المواطنين في الإنتقال بين المركز وجميع المراكز.

كما تابع رئيس المركز استكمال تنفيذ أعمال مشروعات الرصف ببلاط الإنترلوك بشوارع مدينة الحسينية وذلك ضمن أعمال الخطة الاستثمارية لرئاسة المركز باعتماد مالي قدره ١٨ مليون و٥٠٠ ألف جنيه وبنسبة تنفيذ بلغت ٥٠٪ ، لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد محافظ الشرقية أن المحافظة تسير بخطى ثابتة لتنفيذ خطة التطوير ورفع كفاءة شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة لفتح محاور مرورية جديدة تٌسهم في توفير الوقت والجهد وتحقيق الراحه للمواطنين.