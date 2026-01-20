قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

تطوير ورفع كفاءة المسجد الكبير أمام القناطر التسعة بالزقازيق

المسجد
المسجد
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، أن ما تشهده مساجد الأوقاف بنطاق المحافظة من أعمال إحلال وتجديد وترميم وتطوير يُعد نموذجًا مشرفًا لجهود الدولة في عمارة بيوت الله معنىً ومبنى، في إطار رؤية حضارية واعية تعكس اهتمام القيادة السياسية بالمسجد ودوره الديني والوطني في بناء الإنسان وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية.

وقال المحافظ إن أعمال التطوير التي انطلقت من مسجد الفتح بمدينة الزقازيق، وتُوِّجت حاليًا بترميم وتجديد المسجد الكبير أمام القناطر التسعة – أحد أعرق مساجد المدينة والذي شُيِّد عام ١٨٣٢ م، تؤكد أن الدولة المصرية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي تضع عمارة المساجد إحياءً للرسالة الدينية وصونًا للهوية وتعظيمًا لشعائر الله وليس مجرد تطويرٍ إنشائي، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل لجميع جهود وزارة الأوقاف في هذا الشأن.

 من جانبه، أكد الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، أن المديرية تواصل جهودها في تطوير وصيانة المساجد على مستوى مراكز ومدن المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة التي تهدف إلى الجمع بين عمارة المباني وعمارة المعاني.

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية أن أعمال الترميم والتجديد الشاملة التي يشهدها المسجد الكبير أمام قناطر التسعة وغيره من مساجد المحافظة تعكس اهتمام الدولة بالمسجد باعتباره منارةً للعلم والعبادة وركيزةً أساسية في بناء الوعي الرشيد ونشر الفكر الوسطي المستنير وتعزيز الدور التربوي والمجتمعي للمسجد بما يحقق رسالته السامية على الوجه الأمثل.

الشرقية محافظ الشرقية الأوقاف مساجد الأوقاف

