قبول التبرع بقطعة أرض لإقامة معهد أزهري إبتدائي في أبو ياسين بالشرقية

أصدر المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية القرار رقم (٧) لسنة ٢٠٢٦، بشأن قبول التبرع المقدم من المواطنة إحسان عبد الحميد محمد عبد الكريم بقطعة أرض مساحتها (٨ ط) والواقعة بحوض الجزائر بناحية قرية أبو ياسين بأبو كبير لصالح الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية لإقامة معهد المرحوم الحاج محمد عكاشة الابتدائي الديني الأزهري عليها، وذلك عقب موافقة كافة الجهات في إطار حرص الدولة على تطوير منظومة التعليم، وتوفير بيئة تعليمية ملائمة تسهم في خفض الكثافات الطلابية داخل الفصول وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب.

أكد محافظ الشرقية إنشاء وتطوير المدارس والمعاهد يمثل أولوية قصوى، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالإرتقاء بالعملية التعليمية بإعتبارها الركيزة الأساسية لبناء الإنسان، مشدداً على إستمرار دعم المحافظة لكافة مشروعات التعليم بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني والمجتمعي للمواطنين الداعمين لمنظومة التعليم، مثمناً هذا النموذج الإيجابي من المشاركة المجتمعية وموجهاً بسرعة إستكمال الإجراءات وإتخاذ ما يلزم من خطوات تنفيذية بما يحقق الصالح العام.