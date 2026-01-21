بيطري الشرقية: تطعيم 13 كلبا بلقاح السعار في الزقازيق

أكد الدكتور محمد السيد إبراهيم بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه في إطار تنفيذ إستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، وسعيًا لتحقيق هدف مصر خالية من السعار بحلول عام 2030 وبناءً على توجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، والمهندس علاء الدين فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، و الدكتور حامد موسى الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالاهتمام بصحة المواطنين وتحصين الكلاب الحرة بلقاح الشعار.

واضاف مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية أنه قامت لجنة من أطباء إدارة الأمراض المشتركة بالمديرية تحت رعاية الدكتورة منال السيد مدير الادارة ، بالتعاون مع المجتمع المدني اليوم الاربعاء بتنفيذ حملة لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار حيث تم تطعيم ١٣كلباً بالمجان بلقاح السعار بمنطقة الزراعة وشارع فاروق بالزقازيق ضمن خطة الدولة للسيطرة على المرض والوقاية منه.

وأكد مدير المديرية على الإستمرار في تنفيذ حملات التحصين الدورية المكثفة، كإجراء وقائي أساسي لحماية المجتمع من مرض السعار، الذي يُعد من أخطر الفيروسات المهددة لصحة الإنسان والحيوان، وذلك ضمن منظومة متكاملة تعتمد على مفهوم "الصحة الواحدة".