36 - 25.. فوز قوي لمنتخب مصر لكرة اليد على الجابون في أمم أفريقيا
إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي الدولة
الجنيه الذهب يتخطى الـ 50 ألف جنيه
رقم قياسي للتونسي عصام الشوالي في التعليق على المباريات الكبرى
رئيس الوزراء الفلسطيني: أشكر قيادتي مصر والأردن على دعمهما المستمر
رئيس الوزراء الفلسطيني: نثمن دور مصر في إعادة إعمار غزة
الخطيب: الإصلاحات الاقتصادية ترفع استثمارات القطاع الخاص 73% وتعزز التعاون مع البنك الأوروبي
قسد تنقض العهد.. التنظيم المسلح يعتقل مواطني الحسكة رغم وقف إطلاق النار
الأرصاد تحذر: رياح محملة بالأتربة قادمة باتجاه القاهرة الكبرى والسواحل
وزير الخارجية تركيا بديل أردوغان في مجلس السلام
وجوه شابة ومُزدوجي الجنسية.. خطة حسام حسن لتدعيم منتخب مصر قبل كأس العالم 2026
مؤتمر صحفي لأشرف صبحي وهاني أبو ريدة وحسام حسن غدا
بالصور

الشرقية.. تنفيذ 3 ندوات توعوية لـ 400 مستفيد لتعزيز الإنتماء الوطني

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن اللقاءات الإعلامية تمثل أحد أهم أدوات بناء الوعي المجتمعي، وتسهم بشكل مباشر في ترسيخ قيم الإنتماء الوطني وتعريف المواطنين بحقائق وتحديات الأمن القومي، بما يعزز من قدرة المجتمع على مواجهة الشائعات والأفكار المغلوطة، ويدعم جهود الدولة في الحفاظ على الإستقرار وترسيخ الهوية الوطنية.

من جانبه أوضح دسوقي عبد الله مدير الإدارة العامة لإعلام الشرقية قيام الإدارة بتنفيذ (٣) ندوات توعوية علي مدار الأسبوع تستهدف (٤٠٠) مستفيداً لتعزيز الإنتماء،الوطني لأبناء المحافظة.

وأشار إلي أنه عقدت الإدارة ندوة إعلامية وذلك بقاعة المؤتمرات بمقر إدارة إعلام الشرقية ، حاضر فيها الدكتور مجدي الحسيني عميد كلية التربية الرياضية الأسبق، حيث أكد أن المرحلة الراهنة تتطلب وعيًا جماهيريًا واسعًا بما يشهده العالم من تحديات سياسية واقتصادية وعسكرية، مشدداً على أهمية غرس القيم الوطنية عبر التعليم والأنشطة، وتشجيع العمل التطوعي، والإعتزاز بالهوية الوطنية، إلى جانب الدور المحوري للإعلام في مواجهة الأفكار الهدامة.

فيما نفذت الإدارة ندوة إعلامية  بقاعة المؤتمرات بمجلس مدينة ديرب نجم بحضور رئيس المركز تم خلالها مناقشة  أبرز محاور الأمن القومي المصري وأهمية الحفاظ على المكتسبات التي حققتها الدولة في مختلف المجالات موضحا خطورة الشائعات ودورها في عدم  الإستقرار  و ضرورة ترسيخ الهوية الوطنية في التعليم والإعلام.

وأشار إلي أنه اختتمت إدارة إعلام الشرقية فعاليات الأسبوع بندوة موسعة وذلك بمقر الإدارة حاضر فيها اللواء محسن سعد الخبير العسكري والاستراتيجي الذي أوضح أن الأمن القومي المصري مفهوم شامل لم يعد قاصرًا على البعد العسكري فقط بل يمتد ليشمل الأبعاد الإقتصادية والمائية والتكنولوجية وأمن الطاقة، والأمن السيبراني، إلى جانب حماية الحدود وتأمين المصالح الحيوية للدولة، والحفاظ على حصة مصر من مياه النيل.

الشرقية محافظ الشرقية اللقاءات الإعلامية بناء الوعي المجتمعي قيم الإنتماء الوطني

