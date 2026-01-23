غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية أهمية الدور الذى تقوم به مكتبة مصر العامة في تحفيز أعضائها على حسن استغلال أوقاتهم وتحقيق أقصى استفادة ممكنة خلال إجازة نصف العام من خلال ممارسة وتعليم الأنشطة الممتعة التي تطور من مهارات الأبناء وقدراتهم الإبداعية مثل الأنشطة الفنية واليدوية والرسم، والموسيقى، وذلك لخلق جيل جديد قادر بالوعى والثقافة على محاربة التطرف الفكري بكافة أشكاله ومواجهة الإرهاب الأسود.

ومن جانبها أشارت رانيا حشيش مديرة مكتبة مصر العامة بالزقازيق إلى أن فريق عمل المكتبة سيقدم خلال إجازة نصف العام عدة أنشطة في أجواء ترفيهية وتعليمية مُحفّزة تنمّى المهارات وتصقل الإبداع وذلك طوال أيام الأسبوع فى المجالات الآتية..ورش اليوم الواحد وتشمل " مسرح عرائس – أعمال فنية – أكسسورات - صلصال – تلوين – رسم على الزجاج – مسابقات – ريسيكل – رسم على الوجه – كونكريت – تحفيظ جدول الضرب – تصنيع الشمع – رسم على الملابس "وذلك للأطفال والشباب من سن (4 إلى 16) سنة .

أنشطة تعليمية وتشمل "حساب ذهنى مستوى أول وثان – تسويق إلكترونى – فريلانسر- الفيدك ماث – HR" وذلك للأطفال والشباب من سن (6 – 14) سنة. بالإضافة إلى اللغات وهى " لغة إنجليزية – لغة فرنسية – لغة ألمانية – لغة ايطالية" ومتاحة لـ (الأطفال – الشباب – الكبار) وكورسات التكنولوجى وهى " أساسيات الحاسب الآلى – ديجيتال أرت – أساسيات برمجة – لغة بايثون –ICDL – IT Essential " وذلك للأطفال والشباب والكبار.

وشملت الأنشطة الفنية " تعليم رسم مستوى أول وثان – تعليم عزف مستوى أول وثان – تحسين خط رقعة ونسخ – تعليم خطوط – التمثيل المسرحى – أساسيات الرسم – بورترية – تصنيع جلود – مجسمات الخرز – تصنيع شموع – ريزين – تطريز – كروشية – مكرمية –الخياطة والباترون – رسم على الملابس " ومتاحة من سن (4 إلى 18) سنة وعلى من يرغب في الإستفادة من هذه الأنشطة عليه التوجه لإدارة العلاقات العامة بالمكتبة، الحجز.