وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية على دعم الجهود المبذولة لرفع الوعي المجتمعي بمختلف القضايا الوطنية والإجتماعية وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية الشاملة بمختلف القطاعات ،موجهاً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجا للتوعية والرعاية.

ومن جانبها، أوضحت غادة زاهر، رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام، أن وحدات تكافؤ الفرص بمختلف مراكز ومدن المحافظة، كثّفت جهودها علي مدار الشهر الجارى بتنفيذ سلسلة من الندوات التوعوية الهادفة لترسيخ قيم الإحترام والمساواة، وحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وتمكينها من القيام بدورها الحيوي في بناء المجتمع.

وأشارت إلى أنه تم تنفيذ (١٢) ندوة توعوية ودينية وثقافية، بالتنسيق مع مديريات " الأوقاف – الصحة – التربية والتعليم – جهاز شئون البيئة ) وذلك بمراكز (فاقوس، كفر صقر، منيا القمح، ابوحماد، أولاد صقر) وحى ثان الزقازيق.

تناولت تلك الندوات الحديث عن " كيفية الوقاية من أمراض الشتاء، فضائل شهر شعبان، كيفية التخلص من العادات السيئة ،التحديات النفسية التى تواجة الأطفال، دروس وعبر من الإسراء والمعراج، كيفية تحقيق التوازن النفسى، فضل وبركة الشهور الكريمة فى استثمار الوقت والتقرب الى الله سبحانة وتعالى ،العام الجديد فرصة لتجديد العمل وتحقيق الاهداف ، دور المراة فى الاسلام، ذكرى الإسراء والمعراج، الوقاية من النصب الإلكترونى، كيفية الوقاية من إدمان مواقع التواصل الاجتماعى ، الأم قدوة للأبناء وللمجتمع ، " وذلك لرفع الوعي المجتمعي، وتعزيز ثقافة تمكين المرأة مما يساهم في النهوض بالمجتمع.

كما قام فريق عمل وحدة تكافؤ الفرص بحى ثان الزقازيق بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالشرقية لتنظيم امتحان محو أمية لراغبى الحصول على شهادات محو الأمية.

ثمن محافظ الشرقية جهود وحدات تكافؤ الفرص بالمحافظة لدورها الفعال في تنفيذ الندوات والبرامج التثقيفية ، والتي تعد منصات توعوية فاعلة لدعم قضايا المرأة وتعزيز الوعي المجتمعي، تماشياً مع توجهات القيادة السياسية بضرورة تضافر الجهود لتعزيز المشاركة المجتمعية الواعية.