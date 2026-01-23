محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عقب صلاة الجمعة كوبري الصاغه بمدينة الزقازيق للإطمئنان على سير أعمال اصلاح وصيانة الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية للكوبري، في الاتجاه القادم من منطقة الزراعة وصولًا إلى الصاغة.

استمع المحافظ الي شرح تفصيلي من مسئول الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الصيانة التابعة للهيئه القومية للطرق والكباري،حيث تمت الإشارة إلى أنه جاري كشط طبقات الأسفلت تمهيداً للبدء في إجراء الصيانة المطلوبة بالأجزاء المتهالكة بالبلاطة العلوية بالكوبري، مؤكداً الإلتزام الكامل بتطبيق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة في إصلاح الكبارى،حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على مسئولي الشركات المنفذة بسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة، وفقاً لأسس فنية سليمة بما يضمن استدامة كفاءة الكوبري وسلامة مستخدميه، موجهاً بإعداد تقارير فنية دورية والعرض عليه لمتابعة الموقف أولًا بأول، مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الإصلاح، بعد التأكد من سلامته الإنشائية لاعاده فتح الكوبري مرة أخرى في أسرع وقت لما يمثله من محور مروري هام داخل مدينة الزقازيق.

الجدير بالذكر، أن محافظ الشرقية وجّه بالغلق الكامل للكوبري في الإتجاه القادم من الزراعة وصولًا إلى الصاغة بالتنسيق مع إدارة مرور الشرقية وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا، وحتى الإنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الكاملة.

ووجه المحافظ بفتح محاور مرورية بديلة لتيسير الحركة المرورية، بحيث تكون حركة القادمين من أبو حماد وفاقوس في اتجاه المدينة الصناعية عبر شارع فاروق للدخول إلى مدينة الزقازيق، أو من خلال شارع المعاهدة للدخول إلى منطقة الأحرار، أو عبر طريق هرية القديم، وذلك لضمان السيولة والانسيابية المرورية.