قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بهدفي تريزيجيه.. الأهلي يهزم يانج أفريكانز وينفرد بصدارة مجموعته في دوري أبطال أفريقيا
أرسنال يقرر إعارة لاعبه الشاب إلى مارسيليا
حسن الخطيب : أريستون تتجه لزيادة استثماراتها في مصر
أقسى مما تتوقع .. تحذير عاجل من الأرصاد
تحذير جوي.. ظاهرة تستمر 7 ساعات غدًا وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة
اجتماع برلماني - حكومي يحسم الأمر .. مقترحات نيابية لحل أزمة جمارك المحمول
حسن عصفور: إسرائيل ألغت الاعتراف المتبادل وتنصلت من التزاماتها منذ وصول نتنياهو للسلطة
دعاء المساء الثابت عن النبي.. كلمات تفتح لك أبواب السماء
مدرب الجزائر السابق يوجه رسالة مؤثرة إلى حسن شحاتة
مشجع من تنزانيا بتيشيرت الزمالك في مباراة الأهلي ويانج أفريكانز.. صور
جدول كامل للإمساك والإفطار.. مواعيد الأذان في رمضان 2026
ميلوني تحذر قادة أوروبا في التعامل مع ترامب : لا تصفوه بالمجنون
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

تفقد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية عقب صلاة الجمعة كوبري الصاغه بمدينة الزقازيق للإطمئنان على سير أعمال اصلاح وصيانة الهبوط المحدود بالبلاطة العلوية للكوبري، في الاتجاه القادم من منطقة الزراعة وصولًا إلى الصاغة.

استمع المحافظ الي شرح تفصيلي من مسئول الشركة المسند لها تنفيذ أعمال الصيانة التابعة للهيئه القومية للطرق والكباري،حيث تمت الإشارة إلى أنه جاري كشط طبقات الأسفلت تمهيداً للبدء في إجراء الصيانة المطلوبة بالأجزاء المتهالكة بالبلاطة العلوية بالكوبري، مؤكداً الإلتزام الكامل بتطبيق المعايير الفنية والهندسية المعتمدة في إصلاح الكبارى،حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على مسئولي الشركات المنفذة بسرعة الإنتهاء من أعمال الإصلاح والصيانة، وفقاً لأسس فنية سليمة بما يضمن استدامة كفاءة الكوبري وسلامة مستخدميه، موجهاً بإعداد تقارير فنية دورية والعرض عليه لمتابعة الموقف أولًا بأول، مع الإلتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من أعمال الإصلاح، بعد التأكد من سلامته الإنشائية لاعاده فتح الكوبري مرة أخرى في أسرع وقت لما يمثله من محور مروري هام داخل مدينة الزقازيق.

الجدير بالذكر، أن محافظ الشرقية وجّه بالغلق الكامل للكوبري في الإتجاه القادم من الزراعة وصولًا إلى الصاغة بالتنسيق مع إدارة مرور الشرقية وذلك اعتبارًا من الساعة الثانية عشرة صباحًا، وحتى الإنتهاء من تنفيذ أعمال الصيانة الكاملة.

ووجه المحافظ بفتح محاور مرورية بديلة لتيسير الحركة المرورية، بحيث تكون حركة القادمين من أبو حماد وفاقوس في اتجاه المدينة الصناعية عبر شارع فاروق للدخول إلى مدينة الزقازيق، أو من خلال شارع المعاهدة للدخول إلى منطقة الأحرار، أو عبر طريق هرية القديم، وذلك لضمان السيولة والانسيابية المرورية.

الشرقية محافظ الشرقية كوبري الصاغه الزقازيق بمدينة الزقازيق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

الذهب

جنون الذهب.. عيار 21 يقفز 600 جنيه ويسجل مستويات غير مسبوقة لأول مرة

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

صورة أرشيفية

باقة النت تنتهي في أيام| خبير سيبراني يكشف لـ صدي البلد السبب الرئيسي

هيئة الارصاد الجوية

هل تتعرض مصر لإعصار تونس وليبيا؟.. الأرصاد الجوية ترد

ترشيحاتنا

جامعة كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ في أسبوع.. تشكيل مجلس أمناء «الأهلية».. وأبرز تصنيفاتها الدولية

بورسعيد قبلة الزائرين

بورسعيد قبلة سياحة اليوم الواحد في عطلة نهاية الأسبوع | صور

صناديق قمامة

محافظة الجيزة تدعم منظومة النظافة بأرض اللواء بصناديق قمامة .. صور

بالصور

محافظ الشرقية يتابع أعمال صيانة وإصلاح كوبري الصاغة في الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية: حملة للنظافة ورفع الإشغالات والتعديات بمدينة الزقازيق| صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

أكلات في البيت تغنيك عن الدليفري.. طعم شهي وتوفير مضمون

أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري
أكلات بيتية تغنيك عن الدليفري

سر المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر طعم الأكل

سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا
سر طعم المطاعم في البيت.. 7 إضافات بسيطة تغيّر الأكلة تمامًا

فيديو

الحديد

3000 جنيه زيادة بسعر طن الحديد .. الشعبة تكشف السبب

الأرصاد

ذروة الشتاء .. تحذير عاجل من الأرصاد

المستشار محمد الحمصاني

متحدث الوزراء يكشف ملامح خطة تطوير قصور الثقافة .. تفاصيل

الذهب والدولار

أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم الجمعة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد