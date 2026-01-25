قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدقهلية.. فريق طبي ينقذ ذراع مريض من البتر المحقق في اللحظات الأخيرة بمستشفى أجا
بعد ساعات من الرعب .. خروج ربة منزل وأطفالها الأربعة من المستشفى عقب تماثلهم الشفاء
مستوطنون يحرقون مركبتين ويكتبون شعارات عنصرية في هجوم على قرية عطارة شمال رام الله
الأزهر : عيد الشرطة يجسد تقدير الوطن لتضحيات أبنائه المخلصين
صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب
بدء بتسليم وحدات مشروع "صبا" بمدينة 6 أكتوبر.. غدا
موعد مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي في الكونفيدرالية والقنوات الناقلة
بدعم صندوق رعاية المُبتكرين .. طلاب مصر في تحدي السيارات الذكية بقطر Shell Eco-Marathon 2026 | صور
الهلال الأحمر يُسيّر قافلة «زاد العزة» 123 مُحملة بمساعدات غذائية وطبية وشتوية إلى غزة
سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني
فخ الموهبة في كامب نو.. كيف سيحرم برشلونة الأهلي من ملايين حمزة عبد الكريم؟
تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي
محافظات

الدقهلية: 1661 شخصا استفادوا من القافلة الطبية بالمستعمرة الشرقية

قافله طبيه
قافله طبيه
همت الحسينى

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، أعمال القافلة الطبية المجانية التي أقيمت بقرية المستعمرة الشرقية مركز بلقاس، على مدار يومين، حيث استفاد منها 1661 مواطنًا بالكشف وتلقي العلاج مجانًا، وأوضح المحافظ أن هذه القافلة تأتي بالتنسيق مع وزارة الصحة، ضمن خطة لتسيير القوافل الطبية المجانية، لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المراكز والمدن، وخاصة القرى الأولى بالرعاية.

وأكد محافظ الدقهلية على استمرار القوافل العلاجية المجانية لخدمة المواطنين في كافة مراكز وقرى المحافظة، وخاصة في المناطق البعيدة، وتوفير الخدمة الطبية المجانية لهم في أماكن إقامتهم، في إطار خطة القوافل المجانية التابعة لمديرية الصحة وقوافل العلاج المتكاملة، وأن يتم تحويل الحالات الخاصة، لاستكمال العلاج بالمستشفيات التابعة لمديرية الصحة، كما يتم إصدار قرارات علاج على نفقة الدولة.

وأوضح  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، أن القافلة الطبية المجانية استمرت على مدار يومي 23,24 يناير الجاري، تحت إشراف الدكتور رامز شوقي، منسق القوافل العلاجية.

وقال  "الجزار" إن عدد المستفيدين من القافلة بلغ 1661 مواطنًا تم الكشف عليهم وعلاجهم في تخصصات مختلفة، حيث ضمت القافلة 8 عيادات متنقلة، أجرت الكشف على 226 باطنة، 255 أطفال، جراحة 91، أسنان 82، رمد 125، نسا وتنمية الأسرة 100، جلدية 190، عظام 186.

كما قامت القافلة بإجراء 101 أشعة عادية وموجات صوتية، الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ 188، فحص معمل الدم والطفيليات لـ305، عقد 48 ندوات تثقيفية استفاد منها 640 متردد، وإحالة 3 حالات للعلاج بالمستشفيات وعلاج على نفقة الدولة 4 حالات، باجمالي 2496 خدمة خلال القافلة.

الدقهلية طبية بلقاس محافظ

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
صحة الشرقية
أرز بالدجاج مع صلصة الفلفل الحلو والمايونيز الحار
