محافظ الدقهلية يتابع مشاركة مكتبة مصر العامة المتنقلة بفعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب| صور

تابع اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مشاركة مكتبة مصر العامة المتنقلة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته السابعة والخمسين، والتي تأتي بالتنسيق مع الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة، والسفير رضا الطايفي مدير عام صندوق مكتبات مصر العامة.

وأكد محافظ الدقهلية، على أهمية اكتشاف المواهب الشابة والاهتمام بها وتنميتها وتطوير امكانياتها، من خلال الورش الفنية المختلفة بمكتبة مصر العامة، كما أكد على ضرورة إتاحة الفرصة أمام الطلائع لتقديم وعرض مواهبهم وانتاجهم الفني من خلال أعمال فنية متنوعة، مشيراً إلى أهمية الاهتمام بالطفل بالدقهلية، مؤكدا أن المكتبة تقوم بدور حيوي كمركز إشعاع ثقافي وفني داخل المجتمع.

ويأتي معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته السابعة والخمسين برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وقد شاركت مكتبة مصر العامة بالمنصورة في فعاليات المعرض ، بحضور الدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة المكتبة.

شملت الفعاليات مشاركة مميزة بعدد من الأنشطة الثقافية والفنية والترفيهية المناسبة لمختلف الأعمار، في أجواء مليئة بالنشاط والحيوية. كما تضمنت باقة متنوعة من الأنشطة التفاعلية، وورشاً فنية بقيادة الفنانة فاطمة عيسى، وأنشطة قراءة حرة، وحكي، ومسابقات ثقافية، وعمل مجسمات من الطين الأسواني، ونشاط الخط العربي، قدمها فريق عمل مكتبة مصر، بالإضافة إلى ذلك، لاقت تجربة النظارة الافتراضية إقبالاً كبيراً من زوار المعرض، وقدَّمت تجربة معرفية تفاعلية مبتكرة.

وشهدت الدورة للمرة الأولى ضمن برنامج الفعاليات الفنية مشاركة فريق كورال مكتبة مصر بقيادة الفنان محمد الفقي، حيث قدَّم الفريق مجموعة من العروض الغنائية المتميزة التي تنوعت بين الأعمال الوطنية والتراثية، وسط إشادة وإعجاب كبير من جمهور المعرض، مما أضفى أجواء إبداعية وفنية متميزة.