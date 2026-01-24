قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مجموعة بيراميدز .. التعادل السلبي يحسم مباراة باور ديناموز الزامبي وريفرز يونايتد
ترامب: الولايات المتحدة أخذت نفطاً من ناقلات فنزويلية تمت مصادرتها
الخارجية الروسية: موسكو منفتحة على مواصلة الحوار مع كييف.. وتشيد بدور تركيا
سعر الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة
رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74: وعي الشعب حائط الصد أمام الفتن
محمد صلاح يقترب من تخطي رقم أسطورة أرسنال في البريميرليج أمام بورنموث
رئيسة فنزويلا المؤقته: أمريكا هددت بقتلي وأعضاء من الحكومة بعد اختطاف مادورو
رسائل قوية من الرئيس السيسي باحتفالية عيد الشرطة| متورطناش في أي مؤامرة.. وربنا نصرنا وكان معانا في ظروف صعبة
800 جنيه دفعة واحدة| قفزة جنونية جديدة في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة
المشدد 15 سنة لفتى الدارك و10 سنوات لـ4 آخرين لاتجارهم بالبشر
بعد توجيهات الرئيس السيسي.. أول تحرك برلماني لسن تشريع يحظر استخدام الهواتف لسن معين
الخطوط الجوية الفرنسية تستأنف رحلاتها إلى دبي بعد تعليقها بشكل مؤقت
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الدقهلية: ضبط 7 أطنان من منتجات متنوعة وتحرير 265 مخالفة تموينية في حملات تموينية

همت الحسينى

شنت مديرية التموين بالدقهلية حملات مفاجئة بمختلف مراكز الدقهلية، بقيادة المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، للتأكد من الالتزام بالأوزان والمواصفات القانونية وجودة رغيف الخبز، وفي مختلف القطاعات شملت الأسواق والمخابز ومحطات تموين السيارات وتعبئة الغاز على مدار أربعة أيام.

ففي قطاع المخابز، وتحت إشراف الأستاذ ياسر السعودي مدير إدارة الرقابة التموينية، أسفرت عن تحرير 170 مخالفة، تنوعت بين نقص وزن، وعدم وجود سجل، وعدم نظافة أدوات العجين، وتجميع والتصرف في الدقيق المدعم، وعدم مطابقة المواصفات.

وفي قطاع الأسواق، وتحت إشراف الدكتورة شيماء الهندي مدير عام التجارة الداخلية، تم تحرير 81 مخالفة تموينية، وتم ضبط حالات غش تجاري بعدد من المنشآت، شملت ثلاجة لحوم وبداخلها كمية قدرها 320 كيلوجرام من مصنعات اللحوم، وضبط محل وبحوزته 370 كيلوجرام لحوم وكبدة، إلى جانب ضبط مطعم والتحفظ على 160 كيلوجرام لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، فضلًا عن ضبط ثلاجة دواجن وبداخلها نصف طن من الدواجن وأجزاء الدواجن والمفروم غير المطابق للاشتراطات الصحية.

كما تم ضبط كميات كبيرة من السلع الغذائية مجهولة المصدر، من بينها 30 علبة حلويات أطفال (جيلي) بدون بيانات أو تاريخ إنتاج أو صلاحية، و250 كيلوجرام أرز، و50 بالته عصير، و100 بالته مياه معدنية، بالإضافة إلى 2 طن ونصف دقيق و550 كيلوجراما سمن نباتي، وطن ملح ونصف طن عسل أسود، إلى جانب 10 كيلوجرامات زبدة مزرعة بيور، وجركن زيت طعام وزن 15 كيلوجراما، وذلك لعدم وجود أي مستندات دالة على مصدرها.

كماتم ضبط كميات من السجائر شملت 4 قاروصة سجائر مارلبورو، و25 قاروصة سجائر كليوباترا باجمالي 250 علبة، بالإضافة إلى قاروصة سجائر مجهولة المصدر دون فواتير.

كما تم ضبط منشأة تعمل بدون سجل صناعي، والتحفظ على 40 كرتونة عجوة زنة 800 جرام، إلى جانب ضبط معمل ألبان والتحفظ على 5 صفائح جبن باجمالي وزن 120 كيلوجراما، و10 شكاير ملح زنة الشيكارة 50 كيلوجرام.

كما أسفرت عن ضبط مخالفات تجميع الأسمدة الزراعية المدعمة بغرض بيعها بالسوق الحر، حيث تم التحفظ على 48 شيكارة نترات و45 شيكارة سماد يوريا، فضلًا عن ضبط تجميع سجائر غير مصرح بتداولها بالأسواق، والتحفظ على 10 قاروصة سجائر، وضبط 100 علبة سجائر كليوباترا مخالفة للقرار رقم 113 لسنة 1994.

كما تم ضبط حالة ذبح خارج السلخانة والتحفظ على 80 كيلوجراما لحوم، وضبط طن ردة (بفواتير) واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالإضافة إلى ضبط طن ملح ونصف طن عسل أسود مجهولي المصدر، وفي مجال التجار التموينيين، أسفرت الحملات عن تحرير 13 مخالفة متنوعة.

الدقهليه تموين رقابه محافظ

