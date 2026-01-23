قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظ الدقهلية: استمرار عمل المخبز الكبير من الثامنة صباحا وحتى نفاذ الحصة المقررة

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، استمرار عمل مخبز المحافظة الكبير  بجوار سوق الجملة بشارع عبد السلام عارف بمدينة المنصورة يوميا، وذلك في إطار جهود المحافظة لتعزيز منظومة الخبز المدعم وتوفير احتياجات المواطنين بصورة منتظمة وعادلة.

وأكد المحافظ  أن المخبز يعمل يوميًا اعتبارًا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى نفاذ الحصة المقررة للدقيق، مشيرًا إلى أن الحصة اليومية للمخبز تبلغ 60 شيكارة دقيق، يتم من خلالها إنتاج نحو 39 ألفًا و600 رغيف خبز مدعم، بما يسهم في تخفيف الضغط على المخابز الأخرى وتلبية احتياجات المواطنين.

وشدد " مرزوق' على أنه يُمنع نهائيًا صرف حصة الخبز لأكثر من بطاقة تموينية واحدة للمواطن الواحد، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة تجاه أي مخالفات، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق مبدأ العدالة والشفافية في التوزيع.

وكلف محافظ الدقهلية، المحاسب علي حسن، وكيل وزارة التموين، والدكتورة شيماء الهندي مدير عام الرقابة التموينية، بالمتابعة المستمرة لسير العمل داخل المخبز، والتأكد من الالتزام بالضوابط التموينية، وجودة الرغيف، وحسن معاملة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حال رصد أي تجاوزات.

وأكد  أن تشغيل مخبز المحافظة الكبير يأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين مستوى الخدمات التموينية المقدمة للمواطنين، وإمكانية تعميمها بمراكز المحافظة.

