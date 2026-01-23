قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلينظر أحدكم من يخالل.. خطيب المسجد الحرام يوضح أثر الصاحب والجليس
عقد جديد| جلسة مرتقبة بين الزمالك ومحمود بنتايج
مصرع أم وأطفالها الأربعة في تسرب غاز داخل شقتهم بشبرا الخيمة
هل المقارنة بين الإخوة تدمر نفسية الطفل؟.. ماذا يقول علم النفس
موعد جديد لمواجهة الزمالك وبتروجيت فى دوري السلة
أسعار الأرز والسكر والزيت في السلع التموينية لشهر فبراير 2026
حكم صلاة الجمعة في مكان يفرض رسوما للدخول فيه.. الإفتاء تجيب
وزير الكهرباء يبحث مع مجموعة صاني SANY الصينية التعاون فى تصنيع توربينات الرياح
بريطانيا تنشر طائرات مقاتلة من طراز تايفون في قطر
الرئيس السيسي يضع خارطة طريق «الجمهورية الجديدة» بتكليفات اقتصادية ورسائل حاسمة لتحصين الوعي ضد التطرف
جناح الأزهر بمعرض الكتاب يعرض مخطوطا نادرا يؤكد ريادة المسلمين في علم الفلك
أوكرانيا: ارتفاع عدد ضحايا الهجمات الروسية إلى 14 قتيلا وعشرات المصابين
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
محافظ الدقهلية يفتتح مسجد النور عقب تطويره وتجديده

همت الحسينى

افتتح اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، ، مسجد النور بقرية المباحث التابعة لمركز ومدينة ميت سلسيل، وذلك بعد إتمام أعمال تجديده وتطويره الشاملة.

جاء الافتتاح بحضور الدكتور السيد ربيع وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، واللواء إبراهيم أغا رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، واللواء أحمد العوضي، والنائب أحمد الهواري أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب رزق الشبلي، والنائب عادل الجيار أعضاء مجلس النواب، والنائب السابق محمد نجيب خالد، والعقيد أحمد علي نائب المستشار العسكري، وعددا من وكلاء الوزارات، والمسؤولين، وحشد من أهالي القرية.

واشاد محافظ الدقهلية  بجهود وزارة الأوقاف في تشييد المساجد وتجديدها وتطويرها، مُثمّناً سعيها الدؤوب لنشر تعاليم الدين الوسطي ومقاومة الأفكار المتطرفة، وحماية الشباب من الوقوع في الأفكار المشبوهة والمفاهيم الخاطئة بتصحيح الخطاب الديني.

وهنأ المحافظ أهالي القرية بافتتاح المسجد بعد تطويره، مؤكداً أن هذا الافتتاح يتزامن مع مناسبات مباركة، منها كونه أول جمعة في شهر شعبان، واحتفالات عيد الشرطة، معبراً عن سعادته بهذا الحدث وتقديره لأبناء قرية المباحث ومركز ومدينة ميت سلسيل. 

ويعد مسجد النور بقرية المباحث من المساجد الحكومية، ويتكون من دور أرضي يضم الصحن الرئيسي للصلاة بمساحة 384 متراً مربعاً، بالإضافة إلى مرافق صحية ومكان للوضوء، ومصلى مخصص للنساء تبلغ مساحته 123 متراً مربعاً، وقد بلغ اجمالي تكلفة أعمال الإحلال والتجديد التي تمت على نفقة وزارة الأوقاف أكثر من خمسة ملايين جنيه.

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على تعمير بيوت الله والحفاظ عليها، وإبرازها بالمظهر الحضاري اللائق الذي يعكس مكانتها وقدسيتها، ويُتوّج سلسلة من الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الدينية والاجتماعية بالمحافظة.

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

سعر الجنيه الذهب

840 جنيها خلال 24 ساعة.. قفزة في أسعار الذهب اليوم الجمعة 23-1-2026

عودة الفاخوري

سيارة خاصة وتعليم جامعي.. شروط عودة الفاخوري تحدد وجهته بين الأهلي وبيراميدز

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم.. عيار 21 فاق التوقعات

الاهلي

قناة مفتوحه لاذاعة مباراة الأهلي ويانج أفريكانز

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

الإيجار القديم

بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد

الاهلي

مواعيد مباريات اليوم الجمعة 23-1-2026 والقنوات الناقلة

محافظ بني سويف

محافظ بني سويف: إزالة 500 حالة تعدي ضمن الموجة الـــ 28

جامعة سوهاج

رئيس جامعة سوهاج: أنجزنا تميزا متقدما في التخصصات الأكاديمية بتصنيف التايمز

محافظ الدقهلية يفتتح مسجد النور عقب تطويره وتجديده

غدا.. مكتبة مصر العامة بالزقازيق تطلق أولى فعاليات أنشطة إجازة نصف العام

مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق
مكتبة مصر العامة بالزقازيق

وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تكثف نشاطها التوعوي بتنفيذ 12 ندوة لرفع الوعى المجتمعى

ندوة تثقيفية

إزالة 39 حالة تعدٍّ بالبناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي

هل المقارنة بين الإخوة تدمر نفسية الطفل؟.. ماذا يقول علم النفس

المقارنة بين الإخوة

هل يصالح النادي الأهلي جماهيره إفريقيا؟.. فيديو

اللواء وليد السيسي

"المتهم قاله هموت أنا وعائلتي".. وليد السيسي يعترف لأول مرة بمخالفته القانون

شوبير والحضري

تفاصيل الأزمة.. جدال كبير بين شوبير وعصام الحضري

مأساة شيرين بدراما رمضان

عمرو محمود ياسين يرد على جدل تشابه «وننسى اللي كان» مع قصة حياة شيرين عبد الوهاب

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

