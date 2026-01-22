محافظ الدقهلية يؤكد على التعاون والتنسيق مع جامعة المنصورة الجديدة لتعزيز الخدمة الطبية والتدريب

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع جامعة المنصورة الجديدة لتعزيز الخدمة الطبية والتدريب الإكلينيكي مع مديرية الصحة، ومختلف مجالات التعاون في المشروعات الخدمية والتنموية.

وأكد "مرزوق" أن الدقهلية تستند إلى رصيد علمي وطبي كبير عبر المستشفيات الجامعية والصحية والأطقم الطبية والتمريضية المتميزة، والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات مديرية الصحة والتأمين الصحي ووحدات الرعاية الأولية، لضمان انسياب التحويلات وتوزيع الضغط السريري ورفع كفاءة المسارات العلاجية.

وقام الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، يرافقه الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجولة تفقدية بمستشفى جمصة المركزي.

رافقهم خلال الزيارة الدكتورة هالة المرصفاوي، عميد كلية الطب بالجامعة، الدكتور وليد الدرس، مدير برنامج الطب والجراحة، للوقوف على الإمكانات المتاحة بالمستشفى وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير الخدمات الطبية، التدريب الطبي، وصقل الكفاءات، بما يتوافق مع رؤية مصر في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين.

وكان في استقبال الوفد خلال الجولة الدكتور طارق مجاهد، مدير المستشفى، وعدد من القيادات الطبية ورؤساء الأقسام وأعضاء الكادر الطبي بالمستشفى.

وشملت الجولة تفقد عدد من أقسام المستشفى والإمكانيات الطبية المتوفرة، والتي تضمنت: قسم الطوارئ مجهزًا بغرفة للفرز وأخرى للجراحات البسيطة، إلى جانب غرف للملاحظة وغرفة للإنعاش القلبي التنفسي، وجناح العمليات المتكامل، وقسم الأشعة الذي يضم المقطعية، والأشعة العادية، والسونار، والمعامل والصيدليات، وغرف الإقامة الداخلية للمرضى وكافة المرافق الطبية والخدمية بالمستشفى.

كما اطلع الوفد على منظومة العيادات الخارجية، والتي تضم عيادات النساء والتوليد، الجراحة العامة، العظام، الجلدية، الرمد، الباطنة، العلاج الطبيعي، الأطفال، والأسنان، بالإضافة إلى قسم متميز للغسيل الكلوي، وأعمال تجهيز جناح العناية المركزة الجاري الانتهاء منه، وخطط تطوير الخدمة الطبية بباقي أقسام المستشفى.

وخلال الجولة، تم بحث آليات التعاون المشترك بين جامعة المنصورة الجديدة ومديرية الصحة بالدقهلية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مدينة جمصة والمناطق المحيطة بها، والاستفادة من المستشفى كمنشأة تدريبية لطلاب كلية الطب بالجامعة، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر بالحالات المرضية ضمن برنامج تعليمي منضبط قائم على المشاهدة والتدريب العملي تحت إشراف أساتذة الكلية وأطباء المستشفى في مختلف التخصصات الطبية المتوفرة.وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والطبية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث النظم التعليمية، ومخرجات طبية قادرة على تقديم خدمة علاجية عالية الجودة، ويدعم في الوقت ذاته منظومة الرعاية الصحية بمحافظة الدقهلية، ويحقق الهدف المشترك المتمثل في تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.