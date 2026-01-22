قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محاكمة 25 إسرائيليا بتهمة التجسس لصالح إيران
تجرد من الإنسانية..أب يقتل ابنائه الـ4 ويلقيهم في بحيرة مريوط بالإسكندرية
صعود جديد في الذهب مساء اليوم 22-1-2026
ترامب: سننشر القبة الذهبية في جرينلاند.. ونرغب بإبرام اتفاق بلا إطار زمني
إصابة 5 طالبات فى انقلاب ميكروباص بطريق قنا الصحراوى الغربى
بعد قرار إلغاء إعفاء الهواتف من الجمارك.. خطوات سداد الرسوم عبر «تليفوني»؟
بعد أن أشعلت السوشيال ميديا.. حملة تعاطف مع ياسمين عبد العزيز بعد الصور المفبركة
مفاجآت جريمة ملاحات كرموز.. الأب أنهى حياة الأم منذ عام وبعدها تخلص من أبنائه
منة عرفة تفجر مفاجأة عن عمليات التجميل وتحسم حقيقة صراعها مع محمد نجاتي
كنت مستني أسحب فلوس.. إخلاء سبيل المتهم بالتحرش بسيدة في إيتاي البارود أمام ماكينة الصرف الآلي
أمي وصتني.. رضا البحراوي يقرر اعتزال الغناء بعد وفاة والدته
بعد نجاتها من حادث سير.. سر الرؤية الغامضة لـ شمس البارودي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ الدقهلية يؤكد على التعاون والتنسيق مع جامعة المنصورة الجديدة لتعزيز الخدمة الطبية والتدريب

جولة تفقدية
جولة تفقدية
همت الحسينى

أكد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، على التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع جامعة المنصورة الجديدة لتعزيز الخدمة الطبية والتدريب الإكلينيكي مع مديرية الصحة، ومختلف مجالات التعاون في المشروعات الخدمية والتنموية.

وأكد "مرزوق" أن الدقهلية تستند إلى رصيد علمي وطبي كبير عبر المستشفيات الجامعية والصحية والأطقم الطبية والتمريضية المتميزة، والتكامل بين المستشفيات الجامعية ومستشفيات مديرية الصحة والتأمين الصحي ووحدات الرعاية الأولية، لضمان انسياب التحويلات وتوزيع الضغط السريري ورفع كفاءة المسارات العلاجية.

وقام  الدكتور معوض الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، يرافقه  الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجولة تفقدية بمستشفى جمصة المركزي.

رافقهم خلال الزيارة الدكتورة هالة المرصفاوي، عميد كلية الطب بالجامعة،  الدكتور وليد الدرس، مدير برنامج الطب والجراحة، للوقوف على الإمكانات المتاحة بالمستشفى وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك لتطوير الخدمات الطبية، التدريب الطبي، وصقل الكفاءات، بما يتوافق مع رؤية مصر في تقديم رعاية صحية عالية الجودة للمواطنين.

وكان في استقبال الوفد خلال الجولة الدكتور طارق مجاهد، مدير المستشفى، وعدد من القيادات الطبية ورؤساء الأقسام وأعضاء الكادر الطبي بالمستشفى.

وشملت الجولة تفقد عدد من أقسام المستشفى والإمكانيات الطبية المتوفرة، والتي تضمنت: قسم الطوارئ مجهزًا بغرفة للفرز وأخرى للجراحات البسيطة، إلى جانب غرف للملاحظة وغرفة للإنعاش القلبي التنفسي، وجناح العمليات المتكامل، وقسم الأشعة الذي يضم المقطعية، والأشعة العادية، والسونار، والمعامل والصيدليات، وغرف الإقامة الداخلية للمرضى وكافة المرافق الطبية والخدمية بالمستشفى.

كما اطلع الوفد على منظومة العيادات الخارجية، والتي تضم عيادات النساء والتوليد، الجراحة العامة، العظام، الجلدية، الرمد، الباطنة، العلاج الطبيعي، الأطفال، والأسنان، بالإضافة إلى قسم متميز للغسيل الكلوي، وأعمال تجهيز جناح العناية المركزة الجاري الانتهاء منه، وخطط تطوير الخدمة الطبية بباقي أقسام المستشفى.

وخلال الجولة، تم بحث آليات التعاون المشترك بين جامعة المنصورة الجديدة ومديرية الصحة بالدقهلية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي مدينة جمصة والمناطق المحيطة بها، والاستفادة من المستشفى كمنشأة تدريبية لطلاب كلية الطب بالجامعة، بما يتيح لهم الاحتكاك المباشر بالحالات المرضية ضمن برنامج تعليمي منضبط قائم على المشاهدة والتدريب العملي تحت إشراف أساتذة الكلية وأطباء المستشفى في مختلف التخصصات الطبية المتوفرة.وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تحقيق التكامل بين المؤسسات التعليمية والطبية، بما يسهم في إعداد كوادر طبية مؤهلة وفق أحدث النظم التعليمية، ومخرجات طبية قادرة على تقديم خدمة علاجية عالية الجودة، ويدعم في الوقت ذاته منظومة الرعاية الصحية بمحافظة الدقهلية، ويحقق الهدف المشترك المتمثل في تقديم خدمة طبية متميزة تليق بالمواطن المصري.

الدقهليه محافظه محافظ جامعه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

بالرقم القومي .. نتيجة سنوات النقل على بوابة نتائج التعليم الأساسي 2026

شمس البارودي

شمس البارودي تعلن نجاتها من حادث سير .. تفاصيل

سعر الذهب

نزل 600 جنيه.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد قفزة تاريخية

صورة ارشيفية

فتاة الهرم المعتدى عليها: سائق ضحك عليا وقالي هتنامي مع قريبتي بالفيوم

سعر الذهب الان

جرام الذهب يقترب من 8000 جنيه.. والشعبة تكشف عن مفاجأة

سعر عيار 21 اليوم

ارتفاع جنوني.. الذهب عيار 21 بكام ؟

رحمة أحمد

لا اتحجبت ولا تبت ..رحمة أحمد: اعتزلت التمثيل وابتعدت عن الفن حفاظا على إنسانيتي

حكم حلق اللحية

حكم حلق اللحية وأخذ الوجه بالفتلة لمن يعمل حلاقا..الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

مدينة لا سبيتسيا

حداد عام في مدينة إيطالية على اغتيال الشاب القبطي أبانوب يوسف | صور

جناح الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

من 50 جنيهًا فقط وخصومات تصل إلى 75%.. إصدارات جديدة ومميزة من الجامعة الأمريكية بمعرض الكتاب

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تتوقع جوا مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا

بالصور

أضرار غير متوقعة.. الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء يهدد صحتك

مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء
مخاطر الاستحمام بالماء الساخن في الشتاء

رمضان 2026.. عودة يوسف الشريف بعد غياب 4 سنوات بمسلسل «فن الحرب»

يوسف الشريف
يوسف الشريف
يوسف الشريف

إفطار الجمعة.. طريقة عمل طعمية البطاطس الشهية

طعمية البطاطس
طعمية البطاطس
طعمية البطاطس

8 نصائح ذهبية تحميك من أمراض الكلى وتحافظ على صحتها لسنوات

نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى
نصائح فعالة للوقاية من أمراض الكلى

فيديو

ريهام عاصم

خرجيني هموت يا ماما.. تفاصيل صادمة قبل وفاة الاستايلست ريهام عاصم

عبد الرحمن أبو زهرة

الحجز على معاشه.. أزمة جديدة تطارد عبد الرحمن أبو زهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد