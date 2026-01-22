قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
12 رسالة لبناء الوعي والقيم.. شيخ الأزهر يخاطب الأطفال بكتاب تربوي في معرض الكتاب
الاستعلام عن نتيجة سكن لكل المصريين 7.. رابط رسمي
تزوج 3 مرات وعنده 8 أبناء .. أموال وممتلكات تشغل خلافات بين طبيب يعمل بالسعودية وذريته
حسام حسن: إمام عاشور اشتغلنا عليه والشناوي كان عنده ظروف وصلاح قدم أقصي مجهود
حسام حسن: وصلنا لنصف نهائي أمم افريقيا ومصر أحد أفضل 4 منتخبات قارية
«أبوريدة»: أشكر جهاز المنتخب وجميع اللاعبين.. وبرنامج إعداد قوي لـ كأس العالم
الأهلي يعلن ضم يوسف بلعمري رسميا
أبوالغيط لرئيس بعثة مراقبة الهدنة: محاولات إسرائيل فرض واقع جديد تهديد خطير
أنا بتعب ومحدش يزعل مني .. «شوبير» يُثير الجدل حول صفقات الأهلي الجديدة
القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور
رسميا.. توقيع ميثاق إنشاء مجلس السلام بمشاركة الرئيس الأمريكي
موصلناش للمونديال بالصدفة.. تصريحات نارية لحسام حسن في المؤتمر الصحفي
محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد ميادين المنصورة ويوجه بسرعة الانتهاء من الحمامات العمومية

همت الحسينى

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية عددا من الشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصورة، لمتابعة مستوى النظافة العامة وحالة الإشغالات، والوقوف على مدى التزام الأجهزة التنفيذية بتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتيسير الحركة للمواطنين.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية في إنشاء الحمامات العمومية بشارع السكة الجديدة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الشاملة لإعادة تنظيم وإنشاء الحمامات العمومية بعدد من المناطق الحيوية ذات الكثافات المرتفعة، للتخفيف عن المواطنين وتوفير خدمة لائقة تواكب احتياجاتهم اليومية، خاصة في أماكن التجمعات والازدحام ومواقع انتظار المواطنين خلال الحصول على الخدمة.

وأوضح المحافظ أنه تقرر تنفيذ 2 حمام عمومي بشارع المشاية بجوار باركنج المحافظة، بالإضافة إلى 2 حمام عمومي بشارع جيهان لتلبية احتياجات المترددين على المستشفيات، و2 حمام عمومي بشارع السكة الجديدة، وذلك ضمن الخطة المشار إليها، على أن يتم تنفيذها وفق اشتراطات فنية وحضارية تضمن النظافة المستمرة وسهولة الاستخدام والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الخدمية داخل المدن، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية آمنة وصحية للجميع.

ووجه محافظ الدقهلية  محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بضرورة استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع الإشغالات أولاً بأول، مؤكدًا أن الشارع هو المرآة الحقيقية لأداء الأجهزة التنفيذية، وأن الحفاظ على المظهر اللائق للمدينة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بما يحقق رضا المواطنين ويعكس الوجه الحضاري لعاصمة الدقهلية.

الدقهلية محافظه محافظ جولة

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

