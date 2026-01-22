محافظ الدقهلية يتفقد ميادين المنصورة ويوجه بسرعة الانتهاء من الحمامات العمومية

تفقد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية عددا من الشوارع والميادين بنطاق مدينة المنصورة، لمتابعة مستوى النظافة العامة وحالة الإشغالات، والوقوف على مدى التزام الأجهزة التنفيذية بتحسين المظهر الحضاري للمدينة وتيسير الحركة للمواطنين.

وتفقد المحافظ الأعمال الجارية في إنشاء الحمامات العمومية بشارع السكة الجديدة ووجه بسرعة الانتهاء من تنفيذ الخطة الشاملة لإعادة تنظيم وإنشاء الحمامات العمومية بعدد من المناطق الحيوية ذات الكثافات المرتفعة، للتخفيف عن المواطنين وتوفير خدمة لائقة تواكب احتياجاتهم اليومية، خاصة في أماكن التجمعات والازدحام ومواقع انتظار المواطنين خلال الحصول على الخدمة.

وأوضح المحافظ أنه تقرر تنفيذ 2 حمام عمومي بشارع المشاية بجوار باركنج المحافظة، بالإضافة إلى 2 حمام عمومي بشارع جيهان لتلبية احتياجات المترددين على المستشفيات، و2 حمام عمومي بشارع السكة الجديدة، وذلك ضمن الخطة المشار إليها، على أن يتم تنفيذها وفق اشتراطات فنية وحضارية تضمن النظافة المستمرة وسهولة الاستخدام والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع.

وأكد المحافظ أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية متكاملة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية الخدمية داخل المدن، بما يسهم في تحقيق بيئة حضارية آمنة وصحية للجميع.

ووجه محافظ الدقهلية محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة بضرورة استمرار المتابعة اليومية لمنظومة النظافة ورفع الإشغالات أولاً بأول، مؤكدًا أن الشارع هو المرآة الحقيقية لأداء الأجهزة التنفيذية، وأن الحفاظ على المظهر اللائق للمدينة يأتي في مقدمة أولويات العمل التنفيذي، بما يحقق رضا المواطنين ويعكس الوجه الحضاري لعاصمة الدقهلية.