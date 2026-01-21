لفظوا أنفاسهم الأخيرة.. مصرع ثلاثة أطفال أشقاء أثر نشوب حريق بالدقهلية

لفظ 3 أطفال اشقاء بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية أنفاسهم الأخيرة متأثرين باختناقهم اثر حريق نشب بعشة بالطابق الاخير وذلك نتيجة ماس كهربائي

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، من شرطة النجدة بنشوب حريق بعشة بمنزل مكون من أربعة طوبق بشارع الثانوية.

انتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف والحماية المدنية الى مكان الحريق وبالفحص تبين وجود حريق بمنزل بشارع خليل متفرع من شارع الثانوية بالمنصورة والحريق بعشة بمنزل مكون من 4 ادوار واسفر الحريق عن إصابة 3 أطفال اشقاء وهم كلا من

« سليم نور الدين عماد مصطفي، 9 اعوام، وسليمان نور الدين عماد مصطفي، 6 أعوام، وسفيان نور الدين عماد مصطفي، 4 أعوام ، وجميعهم مقيمى شارع الثانوية بالمنصورة» حيث أصيبوا باختناق وتبين من المعاينة ان الحريق بسبب ماس كهربائي تم نقلهم إلى مستشفي المنصورة الدولي وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.