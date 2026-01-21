إصابة ثلاثة أطفال أشقاء في حريق بالدقهلية

أصيب ثلاثة أشقاء باختناق إثر نشوب حريق في عشة بمنزل مكون من 4 طوابق بشارع الثانوية بالمنصورة بمحافظة الدقهلية.



تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بعشة، بمنزل مكون من اربع طوابق ما أدى إلى إصابة ثلاثة أطفال اشقاء باختناق.



انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق .

وتبين إصابة كل من

سليم نور الدين عماد مصطفي 9 أعوام مقيم شارع الثانوية المنصورة

سليمان نور الدين عماد مصطفي 6 أعوام

سفيان نور الدين عماد مصطفي 4 أعوام



تم نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وجار إخطار النيابة العامة.