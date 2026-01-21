وكيل صحة الدقهلية يكرم مدير مستشفى نبروه السابق

استقبل الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الدكتور أحمد عبد الحكيم، مدير مستشفى نبروه السابق، حيث قام بتسليمه شهادة تقدير تقديرًا للجهود المتميزة التي بذلها خلال فترة إدارته للمستشفى.



وأكد وكيل الوزارة أن هذا التكريم يأتي ضمن حرص مديرية الشئون الصحية على تقدير الكوادر الطبية والإدارية المتميزة، ومكافأة كل من يساهم في رفع مستوى الخدمات الصحية وتطوير الأداء داخل المستشفيات.



وأضاف أن إدارة المستشفيات تتطلب جهودًا كبيرة في تنظيم العمل الطبي والإداري، وضمان تقديم خدمة صحية لائقة للمواطنين، وأن مساهمات الدكتور أحمد عبد الحكيم خلال فترة قيادته للمستشفى أسهمت بشكل مباشر في تحسين جودة الخدمات وتطوير الكوادر العاملة.



وتمنى الدكتور حمودة الجزار للدكتور أحمد عبد الحكيم التوفيق في خطواته القادمة، مشيدًا بالتزامه المهني وروح التعاون التي أظهرها طوال فترة إدارته، مؤكدًا أن المديرية ستستمر في دعم وتشجيع القيادات الطبية والإدارية التي تضع مصلحة المريض وتحسين الأداء في مقدمة أولوياتها.