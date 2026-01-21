وكيل صحة الدقهلية يتابع تنفيذ خطة الانتشار الميداني ويكرم المتميزين

عقد الدكتور حمودة الجزار، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، اجتماعًا لمتابعة تنفيذ خطة الانتشار الميداني، وذلك في إطار المتابعة اليومية لأداء المستشفيات والوحدات الصحية على مستوى المحافظة.

واستهل وكيل الوزارة الاجتماع بتوجيه الشكر لفرق المرور ومديري الإدارات الصحية والمستشفيات، مثمنًا الجهود المبذولة والمردود الإيجابي للجولات الميدانية، ومؤكدًا أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل تكريم الفرق المتميزة تقديرًا لما قدموه من التزام وجهد على أرض الواقع.



وخلال الاجتماع، جرى استعراض نتائج المرور الميداني لفرق الطب الوقائي، حيث تم تنفيذ 18 جولة على وحدات الرعاية الأساسية، إلى جانب 15 جولة مرورية على 8 مستشفيات، للوقوف على انتظام العمل، وتواجد الأطقم الطبية، ومستوى تقديم الخدمة للمواطنين.

وأكد وكيل وزارة الصحة على ضرورة الإبلاغ الفوري وفي اللحظة بأي أحداث أو معوقات قد تطرأ داخل الوحدات الصحية أو المستشفيات، بما يضمن سرعة التدخل والتعامل مع المواقف الطارئة دون تأخير.

كما شدد على أهمية التسويق الجيد للخدمات الطبية المقدمة بالمستشفيات، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، بما يسهم في تحسين الأداء وزيادة الاستفادة من الإمكانات الموجودة.

وتابع وكيل الوزارة مع مديري الإدارات الصحية خطط رفع كفاءة البنية التحتية البسيطة، وملف الرواكد والأجهزة المعطلة، إلى جانب التأكيد على تفعيل منظومة البصمة لضبط الأداء والانضباط الإداري.

و ناقش الاجتماع مع مسؤول ملف الحد من القيصريات جهود تنفيذ المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية»، والعمل على رفع معدلات الولادة الطبيعية، بما يحقق أهداف المبادرة في تحسين صحة الأم والطفل.

كما تابع وكيل الوزارة موقف تفعيل عيادة الاستسنان بمستشفى صدر المنصورة، واستعرض مع القيادات المختصة مستجدات أعمال التطوير بوحدة مناظير صدر الأطفال، والتأكد من جاهزيتها للافتتاح وتقديم الخدمة في أقرب وقت.

