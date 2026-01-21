فرق الطب العلاجي والوقائي تتفقد مستشفيات نبروه ودكرنس بالدقهلية

واصلت فرق الطب العلاجي والوقائي بمديرية الصحة بالدقهلية جولاتها التفقدية ، في إطار خطة الانتشار الميداني لرفع مؤشرات الأداء ومتابعة جودة الخدمات الطبية.

وشملت جولة فرق الطب العلاجي المرور على مستشفيات نبروه ودكرنس والكردي، بالإضافة إلى مستشفيي المنزلة والمطرية، برفقة الدكتورة نورهان أبو الحسن، عضو إدارة المستشفيات. وركزت الفرق خلال المرور على تلافي السلبيات السابقة، ووضع خطط عاجلة لزيادة معدلات العمليات، والتأكد اليومي من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، وتحديث قوائمها بشكل مستمر

.

كما نفذت فرق الرعاية الأساسية والطب الوقائي زيارات ميدانية إلى وحدات مبارك وميت سويد وميت عدلان بإدارة بني عبيد، ووحدات ميت أشنا وميت دمسيس والسبخا بإدارة أجّا، ووحدات ميت الفرماوي وتفهنا والإشراف ودنديط بإدارة ميت غمر، إضافة إلى وحدة برمبال القديمة وغنيم شطا بإدارة منية النصر.



وفي إطار متابعة برامج التثقيف الصحي، قامت إدارة الثقافة بالمرور على مكتب صحة السنبلاوين، ووحدة رعاية الطفل بالسنبلاوين، ومكتب صحة بلقاس، كما شملت الزيارات حاج شربيني والحصص بإدارة شربين، ومكتب صحة دكرنس.



وجاءت هذه الجولات ضمن جهود المديرية لضمان تقديم خدمات طبية آمنة وفعالة للمواطنين، مع التركيز على رفع جودة الأداء وتوافر كافة المستلزمات الطبية الضرورية.