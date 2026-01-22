«احتسبيهم عند الله ولك بيتًا في الجنة».. تشييع جثامين 3 أطفال لقوا مصرعهم فى حريق بالدقهلية |صور

شيّع عدد من أهالي مدينة المنصورة جثامين الأطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث حريق داخل مسكنهم نتيجة الوصلات العشوائية للتيار الكهربائي واشتعال النيران مما أدى لتعرضهم الى الاختناق .

وخرجت جثامين الأطفال داخل نعشين حيث تم وضع الأطفال الصغار "سليمان، 9 أعوام ، وسفيان 4 أعوام " داخل نعش واحد، فيما جرى وضع الشقيق الأكبر لهم "سليم 9 أعوام " داخل نعش آخر.

وخرجت الجثامين محمولة على الأكتاف من مسجد العيسوي عقب أداء صلاة الجنازة عصر اليوم لتشييعهم إلى مثواهم الأخير بمقابر أسرة الأم.

وقال إمام المسجد كلمة لأم الأطفال قبل أداء صلاة الجنازة قائلا للأم: "احتسبيهم عند الله ولك بيتًا في الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم قال:" من مات له ولدان دخل الجنة فما بالك ياأم الاولاد بثلاثة أولاد لم يبلغ سنه البلوغ".وتلقت مديرية أمن الدقهلية، من قسم شرطة اول المنصورة من شرطة النجدة بوقوع حريق في منزل بشارع الثانويةواسفر عن مصرع 3 اطفال اشقاء وهم كل من:"سليم نور الدين عماد مصطفى،9 أعوام ،وشقيقة سليمان , 6أعوام و الاصغر سفيان 4 أعوام ".

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واستخراج جثامين الأطفال الثلاثة و نقلهم بواسطة سيارات الاسعاف الى مستشفى المنصورة الدولي وحرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق