محافظ الدقهلية يتابع تسليم دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تسليم دفعة من الحاويات المعدنية الجديدة، في إطار الجهود المستمرة لدعم ورفع كفاءة منظومة جمع المخلفات بجميع مراكز ومدن وأحياء وقرى المحافظة

وكلف محافظ الدقهلية، محمد حمص مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة، بسرعة توزيع الحاويات على المدن والأحياء والمراكز المستهدفة، والتي تشمل، مراكز المنصورة، وحي شرق، طلخا ، الجمالية، المطرية، ميت غمر.

وأكد المحافظ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة منظومة النظافة في المحافظة وزيادة عدد المعدات العاملة، مشيرًا إلى أن الحاويات الجديدة ستُستخدم لدعم أعمال حملات رفع المخلفات والنظافة اليومية، وذلك في إطار خطة شاملة لتحسين البيئة ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاعي البيئة والنظافة.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة المتابعة المستمرة لحالة النظافة العامة بشوارع ومراكز وقرى المحافظة، حرصًا على المظهر الحضاري وحفاظًا على البيئة وصحة المواطنين، كما كلف مدير الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بالتعاقد مع شركة متخصصة للصيانة الدورية للحاويات والحفاظ عليها، لضمان استمرار عمل منظومة النظافة بكفاءة.