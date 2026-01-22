قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

الدقهلية: تحصين 68 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

همت الحسينى

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، تحصين 68 ألف رأس ماشية منذ انطلاق الحملة القومية الإستثنائية لتحصين الثروة الحيوانية ضد مرضي الحمى القلاعية والوادي المتصدع بجميع مراكز وقرى المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية وتعزيز الوقاية من الأمراض الوبائية، بما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي.

وأوضح محافظ الدقهلية  أنه بالتنسيق مع المهندس علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، تم إطلاق الحملة القومية الاستثنائية، باشراف مديرية الطب البيطري بالدقهلية، للوصول إلى كافة القرى والكفور والعزب.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة قيام قوافل الإرشاد البيطري، بدور توعوي مكثف بين المربين، وشرح أهمية التحصين الدوري وخطورة الأمراض الوبائية على الثروة الحيوانية، وإجراءات الآمان الحيوي، مشيرا إلى أهمية رفع نسب التغطية التحصينية.

و أكد الدكتور أحمد السباعي مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أنه يتم التركيز على العترة الجديدة “سات 1”، إلى جانب استخدام اللقاح الرباعي المدمج لأول مرة، والذي يشمل جميع عترات مرض الحمى القلاعية، بما يحقق أعلى معدلات الوقاية ويرفع كفاءة التحصين.

وأشار إلى أهمية تعاون المربين وأصحاب المزارع مع فرق التحصين، والسماح بدخول الحملات البيطرية لتحصين الحيوانات، مع التأكيد على ضرورة رفع مناعة الحيوان من خلال التغذية المتوازنة، والاهتمام بالنظافة.

الدقهليه تحصين محافظه محافظ

10 آلاف متر و تنفيذ 80%.. تركيب بلاط الإنترلوك بشوارع ديرب نجم

القوات الجوية تنظم ندوة تثقيفية بعنوان «الاتزان الإستراتيجى كعقيدة للسياسة الخارجية» بحضور بدر عبدالعاطي|صور

طريقة عمل بسكوت القهوة

شراكة بين شيري ولاندروفر تطلق علامة فريلاندر ‏المخصصة لسيارات SUV الكهربائية

