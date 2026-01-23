قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الدفاع لـ الداخلية: نعتز بالدور الوطني لرجال الشرطة في حماية الجبهة الداخلية
وظائف خالية بالإنتاج الحربي.. قدم الآن
سيول وبرد وأتربة .. الأرصاد السعودية تحذر من طقس الجمعة
بدء تطبيق الزيادات المقررة على وحدات الايجار القديم في هذا الموعد
وفاة والد الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم
مصر في قلب دافوس.. رسائل الرئيس السيسي لصناع القرار الاقتصادي
العمل توصي بغلق 36 منشآة وإجراءات قانونية ضد 56 آخرى لمخالفة القانون
منذ السبت الماضي.. العثور على جثث ركاب الطائرة المفقودة في إندونيسيا
138 ألف طن بضائع.. ميناء دمياط يستقبل أكبر حمولة في تاريخه
خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو
تؤوي آلاف الدواعش..الأمم المتحدة تتولى مسؤولية إدارة مخيمات واسعة في سوريا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

مأساة أم فقدت أولادها الثلاثة بسبب حريق غرفة بالدقهلية| القصة الكاملة

تشييع جثامين اطفال اشقاء
تشييع جثامين اطفال اشقاء
همت الحسينى

تواجه سيدة في محافظة الدقهلية مأساة، تبدأ القصة بأم تعمل بائعة مناديل لتساعد زوجها الثاني الانفاق على  اطفالها الثلاثة، حيث كان يحب الاطفال كثيرا فالام انفصلت منذ فترة عن زوجها" والد الاطفال" وارتبطت بسائق دليفري واستاجرا غرفة في احد العقارات بشارع الثانويه بمدينه المنصوره.

فاجعه تصيب الام  عقب وفاة اطفالها .

 واثناء عملهما فوجئ الزوج بمكالمة باحتراق الغرفه التي يقيم بها الابناء وأنهارا وتوجها و وزوجته الى مستشفى المنصوره الدولي ليجدا الاطفال الثلاثه قد  فارقوا الحياه  وانتابت حاله من الحزن  اهالي المنطقه حزنا  على رحيل هؤلاء الاطفال

تشييع جثامين ضحايا حريق بشارع الثانويه 

 وشيع أهالي مدينة المنصورة جثامين  الاطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث اندلاع حريق هائل داخل مسكنهم نتيجة الوصلات العشوائية للتيار الكهربائي واشتعال النيران  وكثافة دخان  التى تسببت فى اختناقهم.

خرج جثامين الأطفال الثلاثة داخل نعشين حيث تم  وضع الاطفال الصغار "سليمان، 9 أعوام ، وسفيان 4 أعوام " داخل نعش واحد، فيما جرى وضع الشقيق الأكبر لهم "سليم 9 أعوام " داخل نعش بمفرده.

.

وخرجت  الجثامين  من  مسجد العيسوي عقب أداء صلاة الجنازة ليتم تشييعهم  إلى مثواهم الاخير بمقابر أسرة الام.

والقى امام المسجد كلمة وجهها لام الاطفال قبل أداء صلاة الجنازة قائلا للام:" احتسبيهم عند الله ولك بيتًا في الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم قال:" من مات له ولدان دخل الجنة فما بالك ياأم الاولاد بثلاثة أولاد لم يبلغ سنهم "سن البلوغ".

وتابع خلال كلمته قائلا:"أبناءكم حجابًا لكم من النار يوم القيامة  وستجدوهم يقفون على كل باب من أبواب الجنة  يدخلونكم إليها"
لم تتمالك الام نفسها بشعور الام المكلومه على فراق ابنائها وظلت تصرخ وتبكي منادية اياهم  على فين يا ولادى   رايحين خذوني معاكم انا كنت مستنيه اشوفكم بتكبروا قدام عيني رايحين فين وسايبيني".

وتلقت  مديرية  أمن الدقهلية، إخطارا من  قسم شرطة اول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حريق في منزل بشارع الثانوية "

ماس كهربائي وراء مصرع ثلاثة أطفال اشقاء 

انتقل ضباط  مباحث قسم شرطة اول المنصورة وسيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع خليل المتفرع من شارع الثانوية بمدينة المنصورة، وتحديدا بالطابق الأخير من المنزل نتيجة حدوث ماس كهربائي ادى الى التهام محتويات الشقة.

ونتج عن الحادث مصرع  3 اطفال اشقاء وهم كل من:"سليم نور الدين عماد مصطفى،9 اعوام ،وشقيقة سليمان  6اعوام  وثالثهما الاصغر سفيان 4 أعوام ".

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واستخراج جثامين الأطفال الثلاثة و نقلهم بواسطة سيارات الاسعاف الى مستشفى المنصورة الدولي.

الدقهلية محافظه الثانويه مسجد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

صعود صاروخي في سعر الذهب بشكل مفاجئ.. وعيار 21 يتجه نحو 7000 جنيه

الدواجن

أسعار الفراخ تفاجئ الجميع.. سعر كيلو الدواجن والبانيه اليوم الجمعة بالأسواق

المغرب والسنغال

بعد تتويج السنغال .. بيان عاجل من ملك المغرب بشأن أحداث نهائي الأمم الأفريقية

شوبير

بيراميدز يقترب من حسم صفقة الأهلي

الزمالك

لازم يدخل العمليات | صدمة في الزمالك تخص نجم الفريق

فتحي سند

فتحي سند يسخر من مصالحة الأهلي والمصري بالصفقات

إمام عاشور

مفاجأة بشأن العرض الأمريكي لضم إمام عاشور وموقف الأهلي

محمد صلاح

بمشاركة منتخب مصر.. قطر تستعد لحدث كروي عالمي في 2026

ترشيحاتنا

عراقجي

عراقجي: دعوة زيلينسكي إلى عدوان أمريكي ضد إيران غير قانونية

صورة ارشيفية

تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

أونروا

أونروا: 33 ألف لاجئ فلسطيني نازحون قسرا في شمال الضفة الغربية

فيديو

صورة ارشيفية

تحذير رسمي من شعبة الذهب: لا تشتروا المشغولات من مصادر مجهولة

الكلاب

خلاف فقهي بشأن تصدير الكلاب للدول التي تأكلها.. فيديو

رحمة أحمد

حجاب أم توبة؟.. سبب اعتزال رحمة أحمد الفن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أسباب تصريحات ترامب عن ضرب إيران؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: الرسائل المشفرة في كتاب «الاتزان الاستراتيجي للخارجية المصرية»

المزيد