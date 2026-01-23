مأساة أم فقدت أولادها الثلاثة بسبب حريق غرفة بالدقهلية| القصة الكاملة

تواجه سيدة في محافظة الدقهلية مأساة، تبدأ القصة بأم تعمل بائعة مناديل لتساعد زوجها الثاني الانفاق على اطفالها الثلاثة، حيث كان يحب الاطفال كثيرا فالام انفصلت منذ فترة عن زوجها" والد الاطفال" وارتبطت بسائق دليفري واستاجرا غرفة في احد العقارات بشارع الثانويه بمدينه المنصوره.

فاجعه تصيب الام عقب وفاة اطفالها .

واثناء عملهما فوجئ الزوج بمكالمة باحتراق الغرفه التي يقيم بها الابناء وأنهارا وتوجها و وزوجته الى مستشفى المنصوره الدولي ليجدا الاطفال الثلاثه قد فارقوا الحياه وانتابت حاله من الحزن اهالي المنطقه حزنا على رحيل هؤلاء الاطفال

تشييع جثامين ضحايا حريق بشارع الثانويه

وشيع أهالي مدينة المنصورة جثامين الاطفال الأشقاء الثلاثة ضحايا حادث اندلاع حريق هائل داخل مسكنهم نتيجة الوصلات العشوائية للتيار الكهربائي واشتعال النيران وكثافة دخان التى تسببت فى اختناقهم.

خرج جثامين الأطفال الثلاثة داخل نعشين حيث تم وضع الاطفال الصغار "سليمان، 9 أعوام ، وسفيان 4 أعوام " داخل نعش واحد، فيما جرى وضع الشقيق الأكبر لهم "سليم 9 أعوام " داخل نعش بمفرده.

وخرجت الجثامين من مسجد العيسوي عقب أداء صلاة الجنازة ليتم تشييعهم إلى مثواهم الاخير بمقابر أسرة الام.

والقى امام المسجد كلمة وجهها لام الاطفال قبل أداء صلاة الجنازة قائلا للام:" احتسبيهم عند الله ولك بيتًا في الجنة والرسول صلى الله عليه وسلم قال:" من مات له ولدان دخل الجنة فما بالك ياأم الاولاد بثلاثة أولاد لم يبلغ سنهم "سن البلوغ".

وتابع خلال كلمته قائلا:"أبناءكم حجابًا لكم من النار يوم القيامة وستجدوهم يقفون على كل باب من أبواب الجنة يدخلونكم إليها"

لم تتمالك الام نفسها بشعور الام المكلومه على فراق ابنائها وظلت تصرخ وتبكي منادية اياهم على فين يا ولادى رايحين خذوني معاكم انا كنت مستنيه اشوفكم بتكبروا قدام عيني رايحين فين وسايبيني".

وتلقت مديرية أمن الدقهلية، إخطارا من قسم شرطة اول المنصورة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حريق في منزل بشارع الثانوية "

ماس كهربائي وراء مصرع ثلاثة أطفال اشقاء

انتقل ضباط مباحث قسم شرطة اول المنصورة وسيارات الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية وبالفحص تبين نشوب الحريق داخل عقار مكون من 4 طوابق بشارع خليل المتفرع من شارع الثانوية بمدينة المنصورة، وتحديدا بالطابق الأخير من المنزل نتيجة حدوث ماس كهربائي ادى الى التهام محتويات الشقة.

ونتج عن الحادث مصرع 3 اطفال اشقاء وهم كل من:"سليم نور الدين عماد مصطفى،9 اعوام ،وشقيقة سليمان 6اعوام وثالثهما الاصغر سفيان 4 أعوام ".

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، واستخراج جثامين الأطفال الثلاثة و نقلهم بواسطة سيارات الاسعاف الى مستشفى المنصورة الدولي.