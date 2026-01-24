قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
موعد ومكان عزاء والد الموسيقار أحمد إبراهيم.. تفاصيل
مبالغة وتطبيل سياسي.. تعليق عمرو أديب على تصريحات ترامب بشأن أوضاع غزة
أسعار السجائر اليوم السبت 24 يناير 2026 للمستهلك
نفسي أطلع ظابط زي أبويا.. الرئيس السيسي يحتضن ابن الشهيد رامي هلال
الرئيس السيسي يشاهد أحدث النظم والمعدات الحديثة لجهاز الشرطة المصرية
الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع وزير الداخلية وأعضاء المجلس الأعلى للشرطة
تحت أنظار الرئيس السيسي.. فيلم تسجيلي عن بطولة الشهيد العقيد رامي هلال
كمامة ومصحف صغير في يده| بدء استئناف رمضان صبحي على حبسه عاما
سندافع عن إيران حتى الموت.. قائد القوات البرية يجتمع مع الحرس الثوري
مصر تفوز بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان العربي
سخان غاز يتسبب في اختناق شقيقتين داخل منزل بالعزبة والعرب في سوهاج
الشرق الأوسط على حافة التصعيد.. الانتشار الأمريكي يبلغ ذروته والقرار بيد ترامب
محافظات

الدقهلية: تحرير17محضرا للمخابز بالمنصورة وتمي الامديد وبني عبيد

همت الحسينى

كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة الداخلية التابعة لمكتبه، بتشكيل لجنة تفتيشية برئاسة مدير عام الرقابة التموينية بالاشتراك مع مدير إدارة المتابعة، بالتنسيق مع مديرية التموين، للمرور والتفتيش على المخابز ومتابعة جودة الأداء فيها.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه الحملة تأتي استجابة لشكاوى المواطنين التي وردت على الصفحة الرسمية للمحافظة وصفحات التواصل الاجتماعي

وقامت لجنة تفتيشية بإشراف  علي حسن وكيل وزارة التموين، برئاسة  محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، والدكتور أحمد العيسوي مفتش بالرقابة التموينية بالمكتب الفني لوكيل الوزارة، بالمرور على 28 مخبزا في، بندر ومركز المنصورة، ومركز وبندر بني عبيد وقرية الصالحات، ومركز تمي الامديد شملت قرى الكمال والصفا والبيضاء وتاج العز والسعودية.

أسفر المرور عن تحرير 17 مخالفة، شملت، 4 محاضر نقص وزن، محضرين عدم وجود قائمة، 3 محاضر عدم نظافة أدوات، محضرين غلق دون اذن رسمي، 3 محاضر عدم وجود سجل، محضرين تصرف في كمية من الدقيق لعدد 62 شيكارة

 
كما تم الإشادة ببعض المخابر لالتزامها بوزن ومواصفات الرغيف، كما تم المرور على مخبز المحافظة الجديد في حضور   علي حسن وكيل وزارة التموين،  ياسر السعودي مدير عام الرقابة.

كما قامت اللجنة بالتفتيش على إجراءات الحماية المدنية، مؤكدةً على ضرورة مراعاة أصحاب المخابز لأقصى درجات السلامة، ووجود طفايات الحريق الصالحة للاستخدام بشكل دائم.

وأكد محافظ الدقهلية أن رغيف الخبز خط أحمر، ولن يُسمح بأي تلاعب يمس قوت المواطن اليومي، مشددًا على استمرار هذه الحملات الرقابية بشكل مفاجئ لضمان التزام الجميع بتقديم خبز مدعم تتوافر فيه كافة الاشتراطات.

