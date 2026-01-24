بالأسماء.. إصابة أربعة أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل بالدقهلية

أصيب أربعة أشخاص في حادث تصادم أعلى كوبري ميت يعيش ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وذلك إثر اصطدم موتوسيكل وتروسيكل.
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم موتوسيكل وتروسيكل فوق كوبري ميت يعيش بميت غمر مما أدى إلى إصابة أربعة أشخاص.
وانتقل ضباط المباحث وسيارات الاسعاف الى مكان الواقعة.
وتبين إصابة كلا من حازم محمد معوض متولى 21 عاما ومقيم ميت غمر بكسر بالذراع الايسر وكسر بالقدم اليسرى.
السيد ابراهيم زاهر محمد 22 عاما مقيم ميت غمر وأصيب بكسر بالذراع الأيسر.
وائل حسين سليم 38 عاما مقيم صهرجت الكبرى ميت غمر، كسر بالفخذ الايسر.
محمود احمد ابو خليل 31 عاما مقيم صهرجت الكبرى، اصيب بكسر بالفخذ الايسر وكدمات بالجسم.
وتم نقل المصابين الى مستشفى ميت غمر وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.