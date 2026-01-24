نجاح أول عملية تركيب مفصل صناعي في مستشفى بلقاس بالدقهلية

نجح الفريق الطبي في مستشفى بلقاس العام بمحافظة الدقهلية، في إجراء جراحة تركيب مفصل صناعي وشريحة ومسامير لكسر مفتت بمفصل، لمريضة تبلغ من العمر 55 عامًا؛ نتيجة سقوطها من ارتفاع.

ووُضعت المريضة تحت الرعاية والملاحظة الدقيقة بالقسم بعد العملية.

ومن جهته، أعرب الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن تقديره لمدير المستشفى وكل أعضاء الفريق الطبي وفريق التمريض وفنيي الأشعة على هذا الإنجاز، مؤكدًا على دورهم الحيوي في استمرار نجاح القسم، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وتكون الفريق الطبي من: الدكتور هشام خلاف رئيس قسم العظام، الدكتور هاني إسماعيل والدكتور كريم المشد، فيما أشرف على التخدير الدكتور حاتم صالح استشاري التخدير ورئيس قسم العمليات، والدكتور عصام عيد والدكتور عبد الرحمن الجوهري، وفنية التخدير نورا عبد الفتاح.

كما شارك في تقديم الرعاية التمريضية، كل من نصره زكريا ومنى يوسف، تحت إشراف رئيسة التمريض سميرة مختار، وفني الأشعة كرم عبد الهادي.