نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

شهدت أسعار الذهب ارتفاعات قوية خلال الأسبوع الماضي، بدعم من تصاعد التوترات الجيوسياسية والاقتصادية على الساحة العالمية، ما عزز الإقبال على المعدن النفيس كملاذ آمن.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 زيادة قدرها نحو 575 جنيهًا مقارنة بمستوياته في تعاملات الأحد الماضي، في انعكاس مباشر للمستويات القياسية التي بلغها الذهب عالميًا خلال الفترة الأخيرة.

وقال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، إن الارتفاع الحالي في الأسعار المحلية يرجع بالأساس إلى القفزات المتتالية في سعر الأوقية عالميًا، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، وهو ما جعل تسعير الذهب في السوق المحلية يعتمد بشكل شبه كامل على تحركات السوق العالمية، دون وجود عوامل داخلية مؤثرة.

أسعار الذهب اليوم

ويقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الذهب اليوم الاحد 25 يناير 2026، ضمن نشرته الخدمية اليومية.

بورصة الذهب مباشر

سعر الذهب عالميًا الآن سجل 4987 دولار للأوقية.



سعر الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 5773 جنيهًا للشراء.



سعر الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا وصل إلى 6735 جنيها بدون مصنعية، وتتراوح أسعار المصنعية بين 3 و8% من سعر الجرام.



سعر الذهب عيار 24

أما سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرًا، فسجّل 7697 جنيهًا، على بعد 3 جنيهات فقط ليصل إلى 7700 جنيها.



سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر 53.880 ألف جنيه.

وفي سياق اخر، توقع محللون أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، حتى في ظل استمرار الضغوط التضخمية، ما يعني استمرار تراجع العوائد الحقيقية وتقليص تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، باعتباره أصلًا لا يدر عائدًا.

في المقابل، يرجح أن يسهم استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي والجيوسياسي في كبح نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المقبل.