SPORT الإسبانية: حمزة عبد الكريم موهبة استثنائية والصفقة الأبرز في برشلونة

شيخ الأزهر يستقبل رئيس مجلس الدولة ويؤكد: سيادة القانون أساس الاستقرار
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
وعي المصريين حطم مخططات الفتنة.. رسائل الرئيس السيسي في عيد الشرطة الـ74| فيديو
نقل الكهرباء توقّع عقدًا جديدًا لتدعيم الشبكة القومية وتأمين صيف 2026
ناد إماراتي يصدم الأهلي في الميركاتو الشتوي| تفاصيل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف عناصر من حزب الله في مواقع لصناعة الأسلحة جنوب لبنان
من أفريقيا إلى الاتحاد.. كيف نجح عمر مرموش فى إبراز دوره مع مانشستر سيتي؟
من الدمغة إلى الفاتورة.. كيف تحمي نفسك من الذهب المغشوش؟
تفاصيل جريمة لا أخلاقية هزت محافظة الغربية ضحيتها طـ.ـفل لم يبلغ 10 سنوات
زاهي حواس : إطلاق حملة كبرى لاستعادة المسلة المصرية في بريطانيا.. أوبرا ضخمة عن الملك توت بالتعاون مع كاتب إيطالي وموسيقي عالمي
بعد قرار الأهلي.. تحديد الحد الأقصى للسحب والإيداع من البنوك والـATM
كوارث الغاز.. مصرع ممرضة خنقا أثناء الاستحمام في المنوفية
حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
محمد سمير

أكدت صحيفة SPORT الإسبانية أن المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم يُعد الصفقة الأبرز المنتظرة لفريق برشلونة «ب» خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، مشيرة إلى أن اللاعب الذي أتم عامه الـ18 مطلع يناير الجاري يُصنف كأحد أبرز المواهب الصاعدة في الكرة المصرية.

ووصفت الصحيفة حمزة عبد الكريم بأنه موهبة استثنائية في بلاده، حيث يتم مقارنته بالنجم المصري محمد صلاح، في ظل قدراته الفنية العالية وحسه التهديفي اللافت، مؤكدة أن المفاوضات مع النادي الأهلي لم تكن سهلة بسبب الشروط المالية والإدارية التي فرضها النادي الأحمر.

وأوضحت SPORT أن الصفقة من المنتظر أن تتم على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، مع وجود بند يتيح لبرشلونة تفعيل خيار الشراء مقابل 3 ملايين يورو، ترتفع إلى 5 ملايين يورو حال تحقيق متغيرات متعلقة بالأداء والمشاركة.

وفي السياق ذاته، أعلن النادي الأهلي رسميًا إتمام انتقال حمزة عبد الكريم إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال الميركاتو الشتوي الحالي، حيث كشف وليد صلاح الدين مدير الكرة بالأهلي عن تفاصيل رحيل المهاجم الشاب لخوض تجربة الاحتراف الأوروبي.

ووفقًا لما نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، فمن المنتظر أن يصل اللاعب إلى مدينة برشلونة خلال الأسبوع المقبل، للانضمام إلى فريق برشلونة ب تحت قيادة المدير الفني جوليانو بيليتي، من أجل بدء مشواره مع النادي الكتالوني.

وتُعد الصفقة إعارة حتى نهاية الموسم الجاري، مع خيار شراء لا يتجاوز 3 ملايين يورو، على أن تزيد القيمة الإجمالية للصفقة إلى 5 ملايين يورو وفقًا للبنود التحفيزية والمتغيرات.

ويُعتبر حمزة عبد الكريم واحدًا من أبرز المواهب الصاعدة في القارة الإفريقية، حيث يتمتع ببنية جسدية قوية بطول 1.85 متر، إلى جانب قدرته الكبيرة على التسجيل بقدمه اليسرى، فضلًا عن امتلاكه مهارات فنية تتماشى مع فلسفة أكاديمية لا ماسيا.

وسجل المهاجم الشاب 12 هدفًا في 17 مباراة دولية بقميص منتخب مصر تحت 17 عامًا، ليصبح أحد الأسماء الواعدة التي يراهن عليها برشلونة ضمن مشروعه لتطوير المواهب الشابة خلال السنوات المقبلة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

