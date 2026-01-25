الأهلي لم يفاوضه.. وليد صلاح الدين يكشف مفاجأة في صفقة حامد حمدان

أكد وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن ناديه لم يدخل في أي مفاوضات رسمية للتعاقد مع اللاعب حامد حمدان، من بتروجت، مشددًا على أن ما تردد في هذا الشأن غير دقيق.

وأوضح مدير الكرة بالأهلي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون سبورت، أن الجهاز الفني يضع دائمًا عدة أسماء وخيارات أمامه، لكن ذلك لا يعني الدخول في مفاوضات أو مزايدات على اللاعبين، قائلًا: «هناك فارق كبير بين التفكير في لاعب، وبين الدخول في منافسة رسمية لضمه».

وأشار مدير الكرة بالأهلي إلى أن كرة القدم تعتمد بشكل أساسي على مبدأ «التباديل والتوافيق»، في ظل وجود حسابات فنية مرتبطة بمراكز اللاعبين والبدائل المتاحة، مؤكدًا أن الفريق يضم عددًا كبيرًا من النجوم في بعض المراكز، ما يصعّب فكرة ضم لاعبين جدد في نفس الأماكن.

وأضاف: «الأهلي لم يدخل في أي مزاد على أي لاعب خلال الفترة الأخيرة، وبعض المراكز تشهد تكدسًا كبيرًا من العناصر المميزة، وهو ما يدفع الجهاز الفني لدراسة الاحتياجات بدقة شديدة».

واختتم وليد صلاح الدين تصريحاته بالتأكيد على أن سياسة الأهلي تعتمد على التخطيط طويل المدى، سواء بضم لاعبين جاهزين أو عناصر واعدة يمكن أن تمثل إضافة قوية للفريق في المستقبل.