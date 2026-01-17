قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجارديان: إيران تخطط لقطع الإنترنت بشكل دائم
وزارة الخارجية الأمريكية لـ إيران: لا تختبروا ترمب
التليجراف: الفضاء ساحة حرب جديدة.. إسرائيل تستعد لضرب إيران من فوق الغلاف الجوي
علماء شيعة يتبرءون من تصريحات القبانجي بشأن الأزهر.. ويؤكدون: علاقتنا الطيبة ممتدة لأكثر من ألف عام
تنبيه عاجل من التعليم بشأن إعادة امتحان البرمجة لطلاب أولى ثانوي
مصري وحيد.. قائمة منتخب افريقيا المختار من قبل اللجنة الفنية للكاف
عرض إسباني يربك حسابات الأهلي ويعقد ملف تجديد عقد آليو ديانج
اتفرج ببلاش.. قنوات ناقلة بالمجان لمباراة مصر ونيجيريا بأمم إفريقيا
الرئيس السيسي يطمئن هاتفيا على قداسة البابا تواضروس الثاني
الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير البترول .. فيديو
ضبط طالب يؤدي الامتحان بدلا من طالب آخر في المنوفية
وقت إضافي والا ركلات الترجيح؟ موقف مباراة منتخب مصر ونيجيريا
فن وثقافة

محمود حمدان يكشف كواليس كتابة وتحضير مسلسل "علي كلاي "

محمود حمدان
محمود حمدان
أحمد إبراهيم

كشف المؤلف محمود حمدان تفاصيل تحضيره وكتابته لمسلسل “علي كلاي” الذى يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي والذى من المقرر أن يعرض فى رمضان المقبل. 

وقال محمود حمدان فى تصريح خاص لـ صدى البلد : المسلسل استغرق وقتا طويلا فى التحضيرة له وكتابة العمل لان هناك تفاصيل كثيرة فى العمل خاصة بلعبة الملاكمة والأحداث الدرامية والإنسانية وبرغم من ذلك لم يكن هناك تحضير مختلف. 

وأضاف محمود حمدان : وكل ما يمكن ان أؤكد عليه أن مسلسل علي كلاي يختلف تماما عن أى شخصية قدمها أحمد العوضي من قبل سواء على مستوى الشكل او المضمون.

شخصية أحمد العوضي فى مسلسل على كلاى 

من جانبه كشف أحمد العوضي، في لقاء خاص مع موقع صدى البلد، عن كواليس وتفاصيل شخصيته في مسلسله الجديد علي كلاي، المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأكد أحمد العوضي أن الشخصية التي يجسدها خلال الأحداث تعتمد بشكل أساسي على لعبة MMA، موضحًا أنه بذل مجهودًا كبيرًا في التدريبات البدنية والتحضيرات النفسية حتى يخرج الدور بشكل واقعي ومختلف عما قدمه سابقًا.

وأضاف: «الشخصية قريبة مني جدًا في الحقيقة، خاصة في الجدعنة والمواقف الإنسانية».

وتحدث أحمد العوضي عن طموحاته تجاه العمل، قائلًا: إنه يتمنى أن يحقق مسلسل «علي كلاي» نجاحًا يفوق أعماله السابقة، وعلى رأسها حق عرب وفهد البطل، اللذان حققا جماهيرية واسعة عند عرضهما.

قصة مسلسل على كلاي

وتدور أحداث مسلسل علي كلاى حول ملاكم يدير دارا للأيتام، ويمر بالعديد من المشكلات فى حياته يحاول التغلب عليها.

أبطال مسلسل على كلاي 

المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبد السلام، وإنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد العوضى، درة، يارا السكري، محمد ثروت، عصام السقا، انتصار، محمود البزاوي، سارة بركة، طارق الدسوقى، الشحات مبروك وبسام رجب، وعدد آخر من الفنانين والوجوه الشابة.

