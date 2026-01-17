لوسي: بدعي ربنا في كل خطواتي حتى لو هعمل بوتوكس

تحدثت الفنانة لوسي، عن كواليس تحضيرها لمسلسل حق ضايع، المنتظر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، وكيفية اختيارها للأدوار وقراراتها.

وقالت لوسي، في لقاء خاص مع كاميرا صدى البلد: «أنا بطلب من ربنا حاجة دايماً .. لو رايحة أعمل عملية في حتة معينة الزايدة، اللواز، حتى لو هعمل بوتوكس، بقول يا رب لو فيها خير قربها.. لأنه ربنا يا إما بيقرب يا إما بيبعد .. لكن ربنا ما بيعملش حاجة وحشة أبداً».

وتابعت لوسي: «أنا بقول يا رب العمل ده لو فيه خير قربه .. لو ما فيهش خير أبعده.. وأنا اعتذرت عن عملين كبار قريب عشان أعمل العمل 15 حلقة .. وما اتكلمتش بأجر وما كلمتش بفلوس .. مش عايزة فلوس».

بداية تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوامً، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع التورته عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلي للهيئة الوطنية للإعلام وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع انتاج الفيديو بالهيئة وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية إلى جانب أبطال المسلسل أحمد صلاح حسني وملك قورة ونسرين أمين،لوسي محسن محي الدين وأشرف طلبة ونضال الشافعي عبير منير، مروة الأزلي ومدحت تيخة ورنا سماحة ، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، و المؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بشركة «إكسيليفون فيلم» إسلام فؤاد والمنتج الفني عوض ماهر. وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان المقبل، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

لوسي ومشوارها الفني

وقدمت لوسى خلال مشوارها الفنى من 60 عملاً فنياً بين السينما والمسرح والتليفزيون ، ولعل أبرزها فيلم سارق الفرح وليالى الحلمية سمارة وولى العهد وزيزينيا وفارس المدينة والحب فى الثلاجة والبحث عن سيد مرزوق.

لوسي ومسلسل فهد البطل

وكانت كشفت الفنانة لوسي عن كواليس تعاونها مع أحمد العوضى فى مسلسل “فهد البطل” الذى عرض فى رمضان الماضي.

وقالت لوسي: “أحمد العوضى فنان موهوب ولديه جماهيرية كبيرة ويستطيع تقديم كل الألوان الفنية وليس الشعبى فقط، خاصة أنه يمتلك قدرات فنية عالية”.

وأضافت: “ربنا وهب العوضي حب الجمهور وهو يستحقها لأنه قبل أن يكون ممثلا فهو إنسان حقيقى مليء بالطيبة والجدعنة".