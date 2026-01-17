ياسر جلال رفقة آيتن عامر من كواليس مسلسل "كلهم بيحبوا مودي"

شارك الفنان ياسر جلال، فيديو مع الفنانة آيتن عامر، في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على انستجرام.

وروج ياسر جلال، وأيتن عامر، لمسلسلهم “كلهم بيحبوا مودي” المقرر عرضه في دراما رمضان 2026.

ايتن عامر وياسر جلال

وانتهى الفنان ياسر جلال، من تصوير أحداث مسلسله" كلهم بيحبوا مودي"، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان 2026.

وعلم صدى البلد من مصادره، أن الفنان ياسر جلال يخوض تجربة الغناء لأول مرة خلال شهر رمضان 2026، حيث ستتضمن الأحداث أغنية يقوم بغنائها ضمن أحداث المسلسل تعتمد على اللون الشعبي.

يذكر أن مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»، مقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد شفيق، ويأتي في إطار كوميدي اجتماعي.

ويشارك في المسلسل، كل من ميرفت أمين، آيتن عامر، مصطفى أبو سريع، ريهام الشنواني، هدى الإتربي، محسن منصور، إلى جانب عدد آخر من الفنانين.