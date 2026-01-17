قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

حكايات معالج روحاني.. رواية جديدة لـ "عيد البنا" بمعرض القاهرة الكتاب

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في الدورة الـ 57،  إصدار رواية جديدة للكاتب والأديب عيد البنا، حيث يقدم روايته الجديدة  "حكايات معالج روحاني" الصادرة عن دار الفنار للنشر والتوزيع ، من نوعية روايات أدب الخيال العلمي ، وتعرض في قاعة 2 ـ جناح  C 54 .

عيد خلف البنا.. هذا الاسم يجب أن نتذكره جيدًا، فقد أثار عاصفة من الجدل بعد روايته السابقة “وريث عزازيل بوابات الجحيم تفتح من جديد" وهى رواية تحسب على أدب الخيال العلمي.

تلك الرواية التي قفزت قفزة هائلة، فتجاوزت جدار المستحيلات في بنائها الأدبي المتكامل، ولم يكتفي الكاتب بهذا الجدل الذي أثاره بين الأدباء والنقاد، حتى ألقى في وجوهنا بقنبلته وهو كتابه الذي سيعرض الآن وهو بعنوان “مذكرات معالج روحاني" ، وهى روايه أقل ما يقال عنها أنها مجنونة تمامًا كصاحبها، فحين تريد أن تقول أنها أدب مذكرات شخصية فحسب، تكتشف أن هذا المسمى واهياً جدًا، لتفاجأ بتلك الفلسفة العميقة في عالم خاص عاشه الكاتب بكل تفاصيله.

متعة القراءة وكأنك في قلب الحدث

وحين تظن أنك قد وصفتها على أنها فلسفية، يفاجئك الكاتب بعوالم أخرى، من المستحيل أن تعرفها وتشاهدها بتلك الدقة المتناهية، إلا إذا كنت قريب من هذا العالم، ويبدأ الكاتب بسحبك دون أن تشعر، ودون إرادة منك، لتعيش معه في عوالمه، وكأنك أحد أبطال مشاهده وحكاياته المثيرة عن العالم السفلي وصراعاته، ولم يكتفي بذلك بل سيجعلك تعيش معه عشرات الحكايات التي بدورها ستفك آلاف الطلاسم والرموز، لتجيب عن مئات الأسئلة التي يطرحها كل من يريد أن يعرف هذا العالم. 

عيد البنا.. ليس كاتباً قد تظن أنه تخصص في مجال أدب الخيال العلمي، فهو شاعر أيضًا، فقد نشرت له “دار الفنار" ديوان شعره الرائع “والقلب إذا بكى” ومجموعة قصصية بعنوان “أقلام مكسورة الجناح” ومسرحية بعنوان “الخروج من الذات”؟

فتعالى عزيزي القارئ لتستمتع معي وتسلح بالشجاعة حتى تستطيع قراءة هذه الرواية.

معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 حكايات معالج روحاني وريث عزازيل بوابات الجحيم تفتح من جديد عيد خلف البنا مجال أدب الخيال العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

ترشيحاتنا

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد