حكايات معالج روحاني.. رواية جديدة لـ "عيد البنا" بمعرض القاهرة الكتاب

يشهد معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 في الدورة الـ 57، إصدار رواية جديدة للكاتب والأديب عيد البنا، حيث يقدم روايته الجديدة "حكايات معالج روحاني" الصادرة عن دار الفنار للنشر والتوزيع ، من نوعية روايات أدب الخيال العلمي ، وتعرض في قاعة 2 ـ جناح C 54 .

عيد خلف البنا.. هذا الاسم يجب أن نتذكره جيدًا، فقد أثار عاصفة من الجدل بعد روايته السابقة “وريث عزازيل بوابات الجحيم تفتح من جديد" وهى رواية تحسب على أدب الخيال العلمي.

تلك الرواية التي قفزت قفزة هائلة، فتجاوزت جدار المستحيلات في بنائها الأدبي المتكامل، ولم يكتفي الكاتب بهذا الجدل الذي أثاره بين الأدباء والنقاد، حتى ألقى في وجوهنا بقنبلته وهو كتابه الذي سيعرض الآن وهو بعنوان “مذكرات معالج روحاني" ، وهى روايه أقل ما يقال عنها أنها مجنونة تمامًا كصاحبها، فحين تريد أن تقول أنها أدب مذكرات شخصية فحسب، تكتشف أن هذا المسمى واهياً جدًا، لتفاجأ بتلك الفلسفة العميقة في عالم خاص عاشه الكاتب بكل تفاصيله.

متعة القراءة وكأنك في قلب الحدث

وحين تظن أنك قد وصفتها على أنها فلسفية، يفاجئك الكاتب بعوالم أخرى، من المستحيل أن تعرفها وتشاهدها بتلك الدقة المتناهية، إلا إذا كنت قريب من هذا العالم، ويبدأ الكاتب بسحبك دون أن تشعر، ودون إرادة منك، لتعيش معه في عوالمه، وكأنك أحد أبطال مشاهده وحكاياته المثيرة عن العالم السفلي وصراعاته، ولم يكتفي بذلك بل سيجعلك تعيش معه عشرات الحكايات التي بدورها ستفك آلاف الطلاسم والرموز، لتجيب عن مئات الأسئلة التي يطرحها كل من يريد أن يعرف هذا العالم.

عيد البنا.. ليس كاتباً قد تظن أنه تخصص في مجال أدب الخيال العلمي، فهو شاعر أيضًا، فقد نشرت له “دار الفنار" ديوان شعره الرائع “والقلب إذا بكى” ومجموعة قصصية بعنوان “أقلام مكسورة الجناح” ومسرحية بعنوان “الخروج من الذات”؟

فتعالى عزيزي القارئ لتستمتع معي وتسلح بالشجاعة حتى تستطيع قراءة هذه الرواية.