صفارات إنذار تدوي بالبحرين.. والداخلية: توجهوا لأقرب مكان آمن

أعلنت الداخلية البحرينية، إطلاق صفارات الإنذار ونرجو التوجه لأقرب مكان آمن، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وأدانت دولة الإمارات بأشد العبارات، الهجوم الإيراني الغادر الذي استهدف مبانٍ في مملكة البحرين الشقيقة، تضم عناصر من القوات البحرية الأميرية القطرية المشاركين ضمن مركز العمليات البحري الموحد التابع للقيادة العسكرية الموحدة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة مملكة البحرين وتهديداً لأمنها واستقرارها، كما يشكل تصعيداً خطيراً يمس أمن دول مجلس التعاون وأمن المنطقة.

وأعربت دولة الإمارات عن تضامنها الكامل مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة قطر الشقيقة، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن دول مجلس التعاون والدول الشقيقة والصديقة.

شددت على ضرورة وقف التصعيد، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة؛ بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.



