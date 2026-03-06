أعلنت وزارة المواصلات الإسرائيلية، أنّ شركة فلاي دبي ستسير جسرا جويا إلى إسرائيل لإعادة العالقين في الإمارات، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في خبر عاجل.

نقل موقع واللا العبري عن مصادره القول بأن ابن وزير المالية في حكومة إسائيل سموتريتش - والذي يخدم في لواء غفعاتي على الحدود مع لبنان - أُصيب بجروح خلال مشاركته في القتال .



ولاحقا ؛ أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ 26 موجة من الهجمات في الضاحية الجنوبية في بيروت منذ بداية الحرب.

وأشار جيش الاحتلال في تصريحات له إلى أن الليلة الماضية شهدت تنفيذ غارات مكثفة على مقار وعشرة مبان شاهقة تضم بنى تحتية عسكرية لحزب الله.