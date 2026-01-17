تذكرة موحدة بـ10 جنيهات.. أسعار وخطوط مواصلات معرض القاهرة الدولي للكتاب

أعلن الدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بدورته السابعة والخمسين، والمقرر انطلاقها 21 يناير الجاري، عن تحديد سعر تذكرة الباصات المخصصة لنقل الجمهور إلى مقر المعرض بـ 10 جنيهات فقط للرحلة الواحدة، وذلك في إطار خطة متكاملة لتسهيل وصول الزوار من مختلف مناطق القاهرة إلى مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأوضح مجاهد أن هذه الخطوة تأتي في ضوء التعاون المشترك بين وزارة الثقافة ومحافظة القاهرة، وبدعم مباشر من الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تخفيف الأعباء عن المواطنين وتشجيع الإقبال الجماهيري على فعاليات المعرض.

وأشار المدير التنفيذي للمعرض إلى أنه تم تخصيص ستة خطوط سير رئيسية لباصات النقل الجماعي، تغطي عددًا كبيرًا من المناطق الحيوية داخل القاهرة، بما يضمن سهولة الحركة وتقليل الزحام المروري حول مقر المعرض.

وجاءت خطوط السير على النحو التالي:

الخط الأول: ميدان عبد المنعم رياض مرورًا بالعباسية ثم نادي السكة وصولًا إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.

الخط الثاني: النزهة الجديدة مرورًا بالسبع عمارات ثم مكرم عبيد وصولًا إلى مركز المعارض.

الخط الثالث: الأميرية مرورًا بالمطرية ثم الحي السابع وصولًا إلى المعرض.

الخط الرابع: ميدان الجيزة مرورًا بالسيدة عائشة ثم الأوتوستراد وصولًا إلى المعرض.

الخط الخامس: صقر قريش وكارفور المعادي وصولًا إلى المعرض.

الخط السادس: المظلات مرورًا بروكسي ثم الحي الثامن وصولًا إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب.



وأكد الدكتور أحمد مجاهد أن منظومة النقل الجديدة تمثل أحد المحاور الأساسية في الاستعدادات التنظيمية للدورة الحالية من المعرض، مشددًا على حرص الإدارة على توفير تجربة زيارة ميسرة وآمنة تليق بمكانة معرض القاهرة الدولي للكتاب كأكبر حدث ثقافي في المنطقة.