قومي الإعاقة يشارك في فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

يشارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في فعاليات الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، من خلال جناح مخصص للمجلس بقاعة المؤسسات (3) – B21.

في هذا السياق، أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن معرض القاهرة الدولي للكتاب يُعد الحدث الثقافي الأضخم من نوعه في الشرق الأوسط، لما له من دور محوري في رفع الوعي المجتمعي، وإثراء الفكر، وتحقيق العدالة الثقافية لكافة فئات المجتمع، عبر دمجهم في مكان ثقافي واحد يتيح المعرفة دون حواجز.

وأوضحت أن مشاركة المجلس هذا العام تتضمن عدداً من الفعاليات والأحداث الفنية والثقافية الثرية والدامجة، من بينها تنظيم ورشتين لبناء قدرات العاملين والمتطوعين بالمعرض، الأولى حول آداب التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، والثانية حول التخطيط للأنشطة الثقافية الدامجة، بهدف تعزيز مهارات التواصل الفعال، وتهيئة بيئة ثقافية شاملة.

كما تتضمن الفعاليات بعض اللقاءات الفكرية والثقافية، من بينها ندوة حول استراتيجيات الدمج الثقافي بعنوان "تجربة مصر – رومانيا"، إلى جانب لقاء تعريفي ومائدة مستديرة حول صيغة "ديزي"لقراءة الكتب للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية، تحت عنوان "التحدي والمأمول".

وأضافت "كريم" أن المجلس يشارك أيضاً بتنظيم خمس ورش دامجة للأطفال تستهدف تنمية قدراتهم ودمج الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال ورش فنية لإعادة تدوير المخلفات، وورشة لتصنيع العرائس من الخامات البسيطة، وورشة "ارسم حلمك مع ماما سماح"، بالإضافة إلى ورشة حول توظيف الذكاء الاصطناعي في تيسير حياة الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما يشارك المجلس بعدد من قصص النجاح تحت عنوان "ملهم فوق العادة" ،والتي تتضمن خمس لقاءات فردية يستضيف خلالها شخصيات رياضية وفنية وريادية من ذوي الإعاقة، أو من الداعمين لقضاياهم، لاستعراض تجاربهم الملهمة في التحدي والنجاح.

وأوضحت المشرف العام أن المجلس يركز خلال هذه الدورة على إبراز الإبداعات والمبادرات الرائدة للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال لقاءات تُعقد داخل جناح المجلس لدعم الكتاب والأدباء والفنانين من ذوي الإعاقة والمهتمين بقضايا الإعاقة، ومن بينها مبادرات المجلس، وتجربة مسرح الشمس، ومبادرة حلم، وفرق الشكمجية، ونور الحياة، وكتاب "روح حلوة".

ولزائري جناح المجلس ، ستكون هناك عدداً من الإصدارات التوعوية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018، ومواد تعريفية حول آداب التعامل، وآليات التواصل مع المجلس، إلى جانب مطبوعات توعوية بقضايا الإعاقة، فضلًا عن عرض منتجات قام بتصنيعها أشخاص ذوو إعاقة بأيديهم.

وللعام الخامس على التوالي يقوم المجلس بتنفيذ مبادرة معرض الكتاب بلغة الإشارة، والتي تستهدف إتاحة المعرفة للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية من خلال ترجمة عدد كبير من الندوات واللقاءات بلغة الإشارة.