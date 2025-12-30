بقرار من المشرف العام.. هند فتحي المتحدث الرسمي لـ القومي لذوي الإعاقة

أصدرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، قراراً بإنشاء مركز إعلامي للمجلس، برئاسة الكاتبة الصحفية هند فتحي، والمتحدث الرسمي للمجلس.

ويأتي القرار في إطار حرص المجلس على تطوير منظومة الاتصال المؤسسي، وتعزيز التواصل المجتمعي والإعلامي مع مختلف وسائل الإعلام، بما يسهم في إبراز جهود المجلس وأنشطته ودوره في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

وتتمتع الكاتبة هند فتحي بخبرة صحفية وإعلامية تمتد لأكثر من 20 عامًا؛ حيث كانت من الكوادر الصحفية بصحيفة أخبار اليوم الأسبوعية التابعة لمؤسسة أخبار اليوم.

كما شغلت منصب مدير المكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لمدة 7 سنوات، قبل أن تنتقل لتولي منصب مدير عام العلاقات العامة والشؤون الحكومية لمجموعة موانئ دبي العالمية – مصر.

كما تمتلك خبرات متميزة في العمل الإعلامي والصحفي، وإدارة فرق العمل بالمراكز والمكاتب الإعلامية، إلى جانب حصولها على عدد من الدورات التدريبية المتخصصة في إدارة الأزمات، ومهارات التفاوض، والأمن القومي، والدراسات الاستراتيجية من الأكاديمية العسكرية للدراسات الاستراتيجية، فضلًا عن شهادات مهنية في مجال التحول الرقمي، والأعمال التطوعية.