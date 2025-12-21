القومي لذوي الإعاقة يبحث التعاون مع الأمم المتحدة في مجال تمكين المرأة

استقبلت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، صباح اليوم، ممثلين عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة، لبحث سبل التعاون في مجال تعزيز حماية ودمج وتمكين المرأة ذات الإعاقة في مصر.

ناقش اللقاء التعاون المشترك في دعم ومناصرة المرأة، كتعزيز دورها في المجتمع، وتمكينها اقتصاديًا، ومناهضة العنف بكافة أشكاله ضد المرأة، خاصة المرأة ذات الإعاقة، وتقديم الدعم النفسي لها.

كما تطرق الاجتماع إلى إمكانية التعاون في التمكين الاقتصادي للمرأة ذات الإعاقة من خلال البرامج القائمة، وكذا دمج المرأة ذات الإعاقة في البرامج الإذاعية التابعة للهيئة، وكذلك إطلاق برنامج إذاعي خاص بهذه الفئة.

كما ناقش الاجتماع تبادل الخبرات بين الجانبين في المجالات المختلفة للمرأة ذات الإعاقة.

في سياق متصل أكدت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أهمية التعاون مع هيئة الأمم المتحدة المعنية بالمرأة، وتنفيذ شراكات واسعة، معتمدة على الخبرة الفنية الكبيرة، التي يتمتع بها المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنة الدور الهام، الذي تقوم به هيئة الأمم المتحدة للمرأة.