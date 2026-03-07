قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مواعيد مباريات اليوم السبت 7-3- 2026 والقنوات الناقلة
صلاة الضحى.. اعرف وقتها وكيف تؤديها وماذا تقرأ فيها وآخر موعد لها
سماء إيران تشتعل.. موجة ضربات إسرائيلية ضخمة تضرب طهران وأصفهان
مع استمرار التصعيد.. 3 سيناريوهات تحكم مستقبل الحرب الإيرانية - الأمريكية
دبي وشركة طيران الإمارات تعلنان استئناف الرحلات الجوية بعد الهجوم الإيراني
الأهلي والزمالك يواصلان الانتصارات قبل القمة المرتقبة بدوري محترفي اليد
ياسمين عبد العزيز ترد على حمادة هلال وتتجاهل تعليق محمد سامي المثير للجدل
لبنان.. مقتـ ل 16 شخصًا وإصابة 35 آخرين في غارات للطيران الإسرائيلي
السعودية تدمر صواريخ أطلقت باتجاه قاعدة الأمير سلطان الجوية
أنتم إخواننا.. الرئيس الإيراني يعلن وقف الهجمات ضد دول الخليج
طيران الإمارات يعلق جميع الرحلات الجوية من وإلى دبي حتى إشعار آخر
ضربها بشـ.ومة في نهار رمضان.. ضبط المتهم بالاعتداء على زوجته في طنطا
توك شو

الصحة اللبنانية: 16 شهيدا و35 مصابا في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
هاجر ابراهيم

أعلن الصحة اللبنانية، عن 16 شهيدا و35 مصابا في الغارات الإسرائيلية على بلدة النبي شيت في البقاع، وفقا لنبأ عاجل عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكشف حزب الله اللبناني تفاصيل الإشتباكات التي وقعت بين عناصر الحزب وقوات الاحتلال في بلدة  النبي شيت بالبقاع .

وقال حزب الله اللبناني في بيان له :  رصد مجاهدونا تسلّل 4 مروحيّات تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي من الاتجاه السوري حيث عمدت إلى إنزال قوّة مشاة عند مثلّث جرود بلدات يحفوفا الخريبة ومعربون.

 وأضاف البيان اللبناني : وتقدّمت قوّة المشاة المعادية باتّجاه الحيّ الشرقيّ لبلدة النبي شيت (حي آل شكر) وعند وصولها إلى المقبرة اشتبكت معها مجموعة من مجاهدينا بالأسلحة الخفيفة والمتوسّطة، وتطور الاشتباك بعد انكشاف القوّة المعادية، حيث لجأ العدو إلى تنفيذ أحزمة ناريّة مكثّفة شملت نحو أربعين غارة مستعملاً الطيران الحربيّ والمروحيّ لأجل تأمين انسحاب القوّة من منطقة الاشتباك.

وتابع الحزب : في غضون ذلك، نفّذ سلاح المدفعيّة في المقاومة رمايات مركّزة بالأسلحة المناسبة على محيط منطقة الاشتباك وعلى امتداد مسار انسحاب القوّة المعادية.

وختم الحزب بيانه بالقول : كما شارك أهالي القرى المجاورة في الإسناد الناري.


 


 

الصحة اللبنانية الغارات الإسرائيلية لبنان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أكذوبة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط.. مسمار جحا يهدد الاستقرار

د. شيماء الناصر

شيماء الناصر تكتب: الخطر البيئي من هجوم امريكا وإسرائيل علي ايران

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

