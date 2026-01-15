قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عقب خروجها من المدرسة.. القبض على 3 طلاب تعدوا على زميلتهم بالضرب
رئيس البرلمان العربي يرحّب بتشكيل لجنة تكنوقراط فلسطينية لإدارة غزة
التضامن: مليون أسرة صرفت دعم تكافل وكرامة باليوم الأول عن يناير 2026
وزير الخارجية: أهمية التعاون مع أستراليا لخبرتها في دعم المشروعات
في حضور وزراء وشخصيات عامة.. أحمد موسى يحتفل بصدور كتابه أسرار | صور
طارق السيد يروي ذكريات بطولة الدوري 2004 وموقف غريب مع حسام حسن
للموظف ذي الإعاقة.. إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة
البنك الأوروبي للاستثمار يدشن كتابا فوتوغرافيا لتوثيق الشراكة مع مصر
نقل والدة شيماء جمال إلى قسم الطالبية بعد التحفظ عليها في محكمة الجيزة
طارق السيد يكشف سبب تحقيق مصر ثلاثية أمم إفريقيا مع حسن شحاتة
«الأرصاد»: طقس الغد مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 12
شروط التعيين في الوظائف الحكومية طبقا لقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
وزير الثقافة يتفقد الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب ويوجه بعمل غرفة عمليات وتكثيف المتابعة وإنهاء التجهيزات

جمال عاشور

قام الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، بجولة تفقدية موسعة لمتابعة التجهيزات النهائية، والإجراءات التنظيمية، وأجنحة العرض الجديدة، والتجهيزات اللوجيستية الخاصة بالمعرض، بما يضمن خروجه بالصورة التي تليق بمكانة مصر الثقافية وريادتها الفكرية.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، التي تُقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمقرر افتتاحها يوم الخميس 21 يناير الجاري، .

وشملت الجولة تفقد قاعة العرض الرئيسية وأجنحة الجهات المشاركة، إلى جانب جناح دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، وجناح الطفل المقام على مساحة تقارب 8 آلاف متر مربع، بزيادة قدرها 3 آلاف متر عن العام الماضي، حيث أشاد وزير الثقافة بالجهود المبذولة لتطوير محتوى وأنشطة الطفل، وتقديم تجربة ثقافية وترفيهية متكاملة للنشء. كما زار الوزير أجنحة الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، التي تشارك هذا العام بأكبر جناح لها للمرة الأولى، إلى جانب جناح مجلس حكماء المسلمين، مثمنًا دور هذه المؤسسات في تعزيز الهوية الثقافية والفكرية، ونشر قيم الوسطية والتنوير.

وخلال الجولة، اطّلع وزير الثقافة على الترتيبات النهائية لإطلاق مبادرة «مكتبة لكل بيت»، وإطلاق «قصر الثقافة الرقمي»، إلى جانب تدشين المرحلة الثانية من تطبيق «كتاب»، والتي تتضمن إضافة مجموعة كبيرة من إصدارات وزارة الثقافة مجانًا، فضلًا عن مجموعة من الكتب الصوتية، في إطار التوسع في إتاحة المحتوى الثقافي بمختلف وسائطه.

ووجّه الدكتور أحمد فؤاد هنو بتشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة لمتابعة التحضيرات النهائية، والتأكيد على سرعة الانتهاء من جميع التجهيزات بكافة القاعات، وتذليل أي عقبات قد تواجه الناشرين والعارضين. كما وجّه بزيادة مساحات المنطقة الفنية والترفيهية المخصصة للطفل، ومد ساعات العمل بورش أجنحة الطفل حتى نهاية اليوم، بما يحقق أكبر استفادة ممكنة للزوار.

وفي ختام جولته، شدد وزير الثقافة على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان نجاح المعرض وخروجه بالصورة المشرفة التي تعكس ريادة مصر الثقافية ودورها المحوري في دعم الإبداع على المستويين الإقليمي والدولي.

وتُقام فعاليات الدورة السابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب لعام 2026، خلال الفترة من 21 يناير حتى 3 فبراير، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بمشاركة 1457 دار نشر من 83 دولة، وتقديم نحو 400 فعالية ثقافية، و100 حفل توقيع. وقد اختير الأديب العالمي نجيب محفوظ شخصيةً للمعرض، والفنان الكبير محيي الدين اللباد شخصيةً لمعرض كتاب الطفل، فيما تحل دولة رومانيا ضيف شرف الدورة، التي تُقام تحت شعار: «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قرونًا»، تأكيدًا لقيمة القراءة ودورها المحوري في بناء الوعي والتقدم.

أسعار الدواجن تفاجئ الجميع.. بكام كيلو الفراخ والبانيه اليوم الخميس؟

ناقد رياضي: اعتزال محمد صلاح اللعب دوليا بعد بطولة كأس العالم

البيت الأبيض: ترامب يلتقي الرئيس السيسي في دافوس الأسبوع المقبل

حطّم الأرقام .. شعبة الذهب تكشف مفاجأة بشأن الأسعار الفترة المقبلة | فيديو

أسعار الذهب في مصر... مفاجأة بعيار 21 اليوم الخميس

رغم إجراءات التأمين ومنع الموبايل ..جروبات الغش تنشر أسئلة وإجابات امتحانات الإعدادية

كنا منتظرينها.. عمرو أديب يعلّق على سقوط منتخب مصر أمام السنغال

مش لاقى مبرر.. إكرامي يوجه انتقادا لاذعا لمحمد الشناوي

٧٤ عام بطولات.. الداخلية تطلق شعار عيد الشرطة

سرق شنطة بها 8 ملايين جنيه من راكب.. الداخلية تعلن القبض على سائق أتوبيس بشركة شهيرة

محتوى خادش للحياء.. سقوط بلوجر جدبدة في قبضة الأمن

الشرقية.. حملة للقضاء على ظاهرة نباشي القمامة في مدينة الزقازيق| صور

تحذير .. أعراض كوفيد طويل الأمد تزيد خطر الإصابة بـ الزهايمر

فيروس غامض ينتشر مع الإنفلونزا في بريطانيا.. ما هو الأدينوفيروس وأعراضه وطرق الوقاية؟

5 دقائق مشي يوميًا قد تطيل عمرك.. دراسة تكشف مفاجأة

تطورات حالة حسن شحاتة الصحية

بعد أنباء غير صحيحة عن وفاته.. مصادر إعلامية تطمئن الجماهير على صحة حسن شحاتة

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

أحمد عاطف آدم يكتب: ترياق الوعي .. طوفان الزيف

