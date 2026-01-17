قيادات التليفزيون المصري يحضرون تصوير مسلسل حق ضايع

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجيش السوري: نهيب بالمدنيين في غرب الفرات الابتعاد عن مواقع عناصر العمال الكردستاني وقسد بشكل فوري
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شهد  بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوامً، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع التورته عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلي للهيئة الوطنية للإعلام وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع انتاج الفيديو بالهيئة وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية إلى جانب أبطال المسلسل أحمد صلاح حسني وملك قورة ونسرين أمين، لوسي  محسن محي الدين وأشرف طلبة ونضال الشافعي وعبير منير، مروة الأزلي ومدحت تيخة ورنا سماحة ، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بشركة «إكسيليفون فيلم» إسلام  فؤاد  والمنتج الفني عوض ماهر. وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

تصوير مسلسل حق ضايع

وأشاد الحضور بالتنظيم المميز للحفل وروح التعاون والتناغم التي تسود فريق العمل، مؤكدين أن "حق ضايع" يمثل بداية قوية لعودة الإنتاج التلفزيوني الرسمي إلى المنافسة الدرامية، من خلال عمل يجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية.

مسلسل حق ضايع

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان المقبل، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.

