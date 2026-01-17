قيادات التليفزيون المصري يحضرون تصوير مسلسل حق ضايع

شهد بدء تصوير مسلسل "حق ضايع" أجواء احتفالية مميزة، مع عودة قطاع الإنتاج بالتليفزيون المصري إلى ساحة الدراما بعد غياب دام 10 أعوامً، في خطوة مهمة تعكس استعادة الدور الوطني للإعلام المصري في صناعة الدراما الجادة.

حضر الحفل وتقطيع التورته عدد من القيادات الإعلامية وصُنّاع العمل، في مقدمتهم المخرج مجدي لاشين أمين عام المجلس الأعلي للهيئة الوطنية للإعلام وعبير القاضي رئيس قطاع الإنتاج، ومدحت يونس رئيس قطاع انتاج الفيديو بالهيئة وممثلين عن قطاع الأخبار والشئون القانونية إلى جانب أبطال المسلسل أحمد صلاح حسني وملك قورة ونسرين أمين، لوسي محسن محي الدين وأشرف طلبة ونضال الشافعي وعبير منير، مروة الأزلي ومدحت تيخة ورنا سماحة ، بالإضافة إلى مخرج العمل محمد عبد الخالق، والمؤلف حسين مصطفى محرم، والمشرف العام على الإنتاج بشركة «إكسيليفون فيلم» إسلام فؤاد والمنتج الفني عوض ماهر. وفريق الإنتاج محمد عوض ومحمد ميشو وممثلي الصحف والقنوات الفضائية.

تصوير مسلسل حق ضايع

وأشاد الحضور بالتنظيم المميز للحفل وروح التعاون والتناغم التي تسود فريق العمل، مؤكدين أن "حق ضايع" يمثل بداية قوية لعودة الإنتاج التلفزيوني الرسمي إلى المنافسة الدرامية، من خلال عمل يجمع بين القيمة الفنية والجماهيرية.

مسلسل حق ضايع

ومن المقرر أن يُعرض المسلسل خلال موسم رمضان المقبل، ليكون أول عمل لقطاع الإنتاج بعد سنوات من التوقف، وسط توقعات بأن يحقق حضورًا لافتًا على خريطة الدراما المصرية.