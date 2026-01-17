قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية: الرئيس السيسي يقدر اهتمام ترامب بقضية مياه النيل ونرفض الحلول الأحادية
مدرب السنغال قبل نهائي كان 2025: فريقي تعرض لـ الخطر بمحطة القطار
سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم السبت 17 يناير 2026
بالفيديو كونفرانس.. استمرار حبس والدة شيماء جمال لحين محاكمتها امام الاقتصادية
وزارة العمل تبحث مخالفات لجنة العاملين بالإصابات والتأهيل وتحيل ملفها للصحة
بعد تحذير الوزراء من رسائل احتيالية لسداد مخالفات المرور.. اعرف عقوبة النصب
حيثيات إلغاء «الإدارية العليا» قرار معاقبة مدرسة في واقعة «قارئة الفنجان»
وزير الاستثمار من بنها: إزالة المعوقات ودعم المصانع الجادة لزيادة الانتاج
الرئيس السيسي يوفد مندوبين للتعزية
أزمة أحمد حمدي في الزمالك.. هل يعود للتدريبات أم يغادر الفريق؟
بعد تأهلها لنصف النهائي.. فرح محفوظ تضمن ميدالية لمصر فى كأس العالم للمبارزة بالبحرين
من سيشارك في كان 2027؟.. معدل الأعمار أزمة تواجه منتخب مصر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تلاوات نادرة.. أبطال الوصية يكشفون أسرار مرض الشيخ محمد رفعت

أبطال الفيلم الوثائقي الوصية
أبطال الفيلم الوثائقي الوصية
أحمد إبراهيم

احتفت الإعلامية منى الشاذلي في برنامجها معكم منى الشاذلي، مساء الجمعة، مع صناع وأبطال الفيلم الوثائقي الوصية، عن الشيخ محمد رفعت، وعرضت تسجيلات لتلاوات قرآنية نادرة للشيخ تم العثور عليها بعد 76 عامًا من رحيله.

وقال الفنان محمد فهيم، الذي أدى دور الشيخ رفعت في الفيلم، إن قصة الشيخ محمد رفعت وتوقفه عن تلاوة القرآن تمثل دراما قوية، مشيرًا إلى أن حياته كلها كانت مرتبطة بالتلاوة، وأن توقفه عن القراءة كان بمثابة فقدان روحه.

وأضاف فهيم أن الشيخ كان يعيش للتلاوة، وعندما توقفت عنه فقد حلمًا كبيرًا، مؤكدًا أن روح الشيخ رفعت كانت القرآن، وأن فقدان هذه الروح كان عذابًا كبيرًا.

الشيخ محمد رفعت 

من جانبها، أوضحت هناء حسين حفيدة الشيخ محمد رفعت، أن الشيخ أصيب بمرض تسبب في نوبات الزغطة، التي كانت تقطع صوته بشكل متتابع، ما جعل تلاوته على الهواء صعبة.

وأشارت إلى أن الشيخ كان يقرأ في الإذاعة، لكن النوبات المتكررة جعلت القراءة مستحيلة، خصوصًا في ظل استمرارها دون توقف، ما دفعه للتوقف عن الظهور الإذاعي تدريجيًا، وأنه كان يقرأ في مسجد درب الجماميز حتى تفاقم المرض، وفاء منه للمسجد الذي تعلم فيه، مشيرة إلى أن الأطباء وصفوا له وقتها علاج يهدئ من نوبات المرض وهي الصودا، والتي تسببت له مع مرور الوقت في زيادة حدة المرض.

وأوضح الفنان محمد فهيم أن الشيخ كان يتلقى علاجًا قديمًا وغير صحيح، يعتمد على الصودا، التي كانت تُعتقد وقتها أنها تعالجه، لكن اتضح أن لديه ورم على الأحبال الصوتية، والصودا، تبين أنها كانت تُضعف الصوت وتزيد المشكلة، رغم أنه كان يتناولها على أمل الشفاء.

في سياق متصل، قال محمد سعيد محفوظ، مؤلف ومخرج الفيلم، إن الشيخ رفعت كان مصابًا بورم في الحنجرة، وكان يظن أن الصودا، هي العلاج، وأنه توقف تمامًا عن التلاوة من عام 42 حتى عام 50، دون أن يشعر أحد بغيابه، لأن الإذاعة بدأت تقلل من إذاعته خلال تلك الفترة.

وأوضح محفوظ أن الإذاعة المصرية كانت تُدار وقتها بواسطة سعيد باشا لطفي، المقرب من الإنجليز، وأن الشيخ رفعت كان يجمع حوله القوى الوطنية، ما جعله مزعجًا للإنجليز، فتم تقليل إذاعته، رغم أنه كان يتقاضى 5 جنيهات على التلاوة ما أثر على وضعه المادي، في حين حصل على 25 جنيها، وأم كلثوم وأحمد شوقي حصلا على 1000 جنيه عند افتتاح الإذاعة.

وتابع محفوظ أن عام 1948 شهد تدهورًا كبيرًا في وضع الشيخ محمد رفعت، حتى أن قارئًا في مجلة المصور يدعى مزمل كتب رسالة للصحفي فكري أباظة، ليتابع قصة الشيخ، فتم إرسال صحفي إلى منزله، وكتب تقريرًا عن حاجته لنفقات العلاج، ما أثار اهتمام الصحافة، وأدى إلى جمع تبرعات بلغت 15 ألف جنيه في ثلاثة أيام.

ذكر محمد سعيد محفوظ أن الشيخ رفعت رفض التبرعات، مؤكدًا أنه قارئ القرآن لا يهان، وطلب إعادة الأموال إلى أصحابها، موضحا أن علاجه بيد الله، فأُعيدت التبرعات إلى أصحابها، وأضاف أن الشيخ كان يتمنى فقط أن تُذاع تلاواته بشكل أكبر في الإذاعة، وأن هذا كان أمنية حياته، حتى بعد تدهور حالته الصحية، وتوفي الشيخ في 1950.

منى الشاذلي الإعلامية منى الشاذلي محمد رفعت الشيخ محمد رفعت الفيلم الوثائقي الوصية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جروبات الغش

تداول امتحانات الإعدادية على جروبات الغش بتليجرام بعد دقائق من توزيعها باللجان

القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

اتشعلقت في الحديد وطلعت على السور.. القصة الكاملة لـ«حرامية الغسيل» بالمطرية

عمرو أديب

منتهى التفاهة.. تعليق غير متوقع من عمرو أديب على تريند الشاي المغلي

منتخب مصر

موعد مباراة مصر ونيجيريا والقنوات الناقلة في كأس أمم إفريقيا

أسعار الدواجن

قبل رمضان.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت

سعر الذهب

سعر أقل عيار ذهب اليوم السبت 17-1-2026

السنغال

الاتحاد السنغالي قبل نهائي أمم أفريقيا يعلن عن اختلالات تنظيمية ومخاوف أمنية

سورة لقضاء الحوائج

أفضل سورة في القرآن لقضاء الحوائج قبل الفجر.. اقرأها واذكر حاجتك

ترشيحاتنا

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

بالصور

خالية من الكافيين.. مشروبات شتوية تمنحك الدفء والطاقة في أيام البرد

مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء
مشروبات شتوية دافئة تساعد على الشعور بالراحة والدفء

أوقاف الشرقية:افتتاح 4 مساجد جديدة بتكلفة 11 مليون و500 ألف جنيه

مسجد
مسجد
مسجد

بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية

فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا
فوائد المشي لمدة 10 دقائق يوميًا

الكشف الطبي على 2100 مريض بقافلة السنيطة بالشرقية

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

فيديو

وفاة محمد إمام

توقف قلبه 6 مرات.. الساعات الأخيرة في حياة الفنان الشاب محمد الإمام

سيارة الشيخ الشعراوي

بسعر مفاجئ.. سيارة الشيخ الشعراوي الكلاسيكية تثير الجدل بعد عرضها للبيع

وجبة ليلية تقلب الميزان.. الحقيقة الكاملة وراء الأكل المتأخر وزيادة الوزن

الأكل المتأخر يقلب الميزان.. أفضل اختيارات العشاء الصحي | فيديو

وجبة مهملة في الرجيم

وجبة مهملة .. سر الحرق الحقيقي الذي يغفله كثيرون في الرجيم | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نعمة الشنشوري

نعمة مصطفى الشنشوري تكتب: الصلاة هدية السماء

د. أمل منصور

د.امل منصور تكتب: الفرح كحدث عاطفي أم كعرض جماهيري.. كيف سرقت الترندات بساطة البدايات؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: طهران تنتفض.. وإسرائيل تترقب بحذر!!

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: إلى اين يتجه العالم المجنون الآن؟!

د. محمد جمعة الأستاذ بكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر

د. محمد جمعة يكتب : هل هي محاربة البدعة ونشر صحيح العقيدة أم تفكيك لوحدة المسلمين وطمس هويتهم ؟!

المزيد