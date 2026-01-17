قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
معه موبايل.. ضبط الطالب المتسبب في تداول ورقة امتحان العربي بالمنوفية
مصر وهونج كونج تبحثان فرص الاستثمار في الغزل والنسيج والملابس الجاهزة
ببلاش ... القنوات الناقلة المفتوحة لإذاعة مباراة منتخب مصر ونيجيريا
طلعها من الجبل .. القبض على شخص بحوزتة 526 قطعة أثرية بالمنيا
منذ 40 عاما.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق أول مسح جوي شامل للثروات المعدنية في مصر
التعليم: إجمالي المتقدمين لإمتحانات الإعدادية أكثر من 2 مليون طالباً على مستوى الجمهورية
تنقل مباراة مصر ونيجيريا.. طريقة فك شفرة القناة الجزائرية الأرضية
بدون جيم ولا تكلفة مالية | عادة بسيطة لتحسين الصحة وخسارة الوزن .. نصائح مجربة لزيادة فاعلية
صحيفة "ماركا": براهيم دياز يتألق مع المغرب في أمم أفريقيا ويحرج إسبانيا
أوسيمين الأغلي.. القيمة التسويقية للاعبي منتخبي مصر ونيجيريا
نكرت فضلي.. رسالة قاسية من حسام حبيب بعد أزمة شيرين عبد الوهاب
تغييرات جذرية.. تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام نيجيريا بكأس أمم إفريقيا
فن وثقافة

محافظ أسوان يكرم الفنان أحمد إسماعيل.. تفاصيل

سعيد فراج

قرر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تكريم الفنان والمطرب النوبي أحمد إسماعيل من قرية مصمص التابعة لمركز نصر النوبة.

وقدم المحافظ للفنان شهادة تقدير ودرع المحافظة، تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بما يقدمه من إبداع فني يعكس الهوية الثقافية الأصيلة. وذلك بعد قدم المطرب النوبى أحمد إسماعيل أغنية نوبية خلال حفل افتتاح المتحف الكبير، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته.

محافظ أسوان يشيد بـ أحمد إسماعيل 

وأشاد المحافظ بالأداء المتميز للفنان أحمد إسماعيل، والذي تجلى خلال مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الحدث العالمي الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة عدد من رؤساء الدول والوفود الرسمية من مختلف دول العالم. مؤكداً أن هذا الظهور يعكس الصورة الحضارية والثقافية لمحافظة أسوان محلياً ودولياً.

من جانبه، أعرب الفنان أحمد إسماعيل عن شكره وتقديره للمحافظ على هذا التكريم والدعم المعنوي، مؤكداً أن هذه اللفتة تمثل حافزاً قوياً لمواصلة مسيرته الفنية في خدمة الفن المصري، وإبراز ونقل ثقافة وتراث النوبة العريق للأجيال القادمة.

وأوضح الفنان أنه بناءً على ما تم بحثه خلال لقائه بمحافظ أسوان، سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بقطاع الثقافة للمشاركة في عدد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية داخل وخارج المحافظة، بما يسهم في إحياء التراث النوبي الأصيل والتعريف به على نطاق أوسع.

إسماعيل كمال الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الفنان والمطرب النوبي أحمد إسماعيل المطرب النوبي أحمد إسماعيل أحمد إسماعيل

