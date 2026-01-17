محافظ أسوان يكرم الفنان أحمد إسماعيل.. تفاصيل

قرر اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، تكريم الفنان والمطرب النوبي أحمد إسماعيل من قرية مصمص التابعة لمركز نصر النوبة.

وقدم المحافظ للفنان شهادة تقدير ودرع المحافظة، تعبيراً عن الفخر والاعتزاز بما يقدمه من إبداع فني يعكس الهوية الثقافية الأصيلة. وذلك بعد قدم المطرب النوبى أحمد إسماعيل أغنية نوبية خلال حفل افتتاح المتحف الكبير، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيدة قرينته.

محافظ أسوان يشيد بـ أحمد إسماعيل

وأشاد المحافظ بالأداء المتميز للفنان أحمد إسماعيل، والذي تجلى خلال مشاركته في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، ذلك الحدث العالمي الذي حضره الرئيس عبد الفتاح السيسي ومشاركة عدد من رؤساء الدول والوفود الرسمية من مختلف دول العالم. مؤكداً أن هذا الظهور يعكس الصورة الحضارية والثقافية لمحافظة أسوان محلياً ودولياً.

من جانبه، أعرب الفنان أحمد إسماعيل عن شكره وتقديره للمحافظ على هذا التكريم والدعم المعنوي، مؤكداً أن هذه اللفتة تمثل حافزاً قوياً لمواصلة مسيرته الفنية في خدمة الفن المصري، وإبراز ونقل ثقافة وتراث النوبة العريق للأجيال القادمة.

وأوضح الفنان أنه بناءً على ما تم بحثه خلال لقائه بمحافظ أسوان، سيتم التنسيق مع الجهات المختصة بقطاع الثقافة للمشاركة في عدد من المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية داخل وخارج المحافظة، بما يسهم في إحياء التراث النوبي الأصيل والتعريف به على نطاق أوسع.

أحمد إسماعيل مع محافظ أسوان