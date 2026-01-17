هند صبري تستعيد ذكريات 2016 وتعبّر عن امتنانها لتلك المرحلة

استعادت الفنانة هند صبري ذكريات خاصة من عام 2016، بعدما شاركت جمهورها مجموعة صور تعكس فترة مميزة في حياتها، مؤكدة امتنانها لهذا العام الذي حمل لها بدايات مهمة ولحظات سعيدة

ونشرت هند صبرى الصور عبر حسابها الرسمى على «فيسبوك»، موضحة أن تلك السنة شهدت انتقالها إلى منزل جديد، إلى جانب وجود أسرتها ووالدتها بجوارها وانتيها في عمر الطفوله، قائلة: «فى عام 2016، كنت أنتقل إلى منزلى، وكانت بناتى لا تزال صغيرات، وكانت أمى بجانبى. كان عاماً مليئاً بالأول والمراحل واللحظات التى لم أكن أعرف أنها ستصبح ذكريات يوماً ما».

وأضافت: «لقد تغير الكثير منذ ذلك الحين، لقد فُقد الكثير، وتعلمت الكثير، أتمنى أن يكون هذا العام ألطف».

يذكر أن آخر أعمال هند صبرى، في الدراما، كانت مسلسل «البحث عن علا 2» الذى عُرض فى 2024، استكمالًا لقصة «علا عبد الصبور» على منصة نتفليكس.