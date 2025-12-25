أبرزهم هند صبرى وأحمد عزمى .. نجوم الفن في عزاء الماكيير محمد عبد الحميد

أقيم اليوم عزاء الماكيير محمد عبد الحميد ووالد الفنان أحمد عبد الحميد فى مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء ومن ابرزهم ، ميرفت امين ، احمد مالك ، هند صبري ، احمد السقا ، محمد رياض ، صبرى فواز ، أحمد خالد صالح ، خنادى مهنا ، والمخرج محمد سامى ، وغيرهم.

وكان الفنان أحمد عبد الحميد قد أعلن وفاة والده فنان المكياج الشهير محمد عبد الحميد بعد صراعه مع المرض، وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "بسم الله الرحمن الرحيم ؛ (( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي ))..

وتابع: ببالغ الحزن والاسى وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره توفى إلى رحمة الله والدى الحاج المغفور له بإذن الله محمد عبد الحميد عبدالرحيم حفني صلاة الجنازة العصر بمسجد الشرطة بالشيخ زايد